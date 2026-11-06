Актуальні суми пенсій по інвалідності: скільки нарахують II групі

Скільки виплатять людям з інвалідністю

Фінальний розмір щомісячної допомоги для осіб з II групою інвалідності становить 90% від звичайної пенсії за віком. Проте ця сума не є однаковою для всіх, адже під час розрахунків враховується офіційна зарплата та накопичений страховий стаж, про що офіційно повідомляє Пенсійний фонд України.

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Якщо ви не встигли накопичити необхідні роки офіційної роботи, держава призначає базову соціальну допомогу. У 2026 році ця гарантована виплата не може бути нижчою за 80% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що становить орієнтовно 2 076 гривень.

Водночас для громадян, яким інвалідність встановлена з дитинства, ця сума є фіксованою і взагалі не залежить від трудової біографії.

Кому держава платить понад 16 тисяч гривень

Сама по собі група інвалідності не означає однаковий підхід до всіх, адже для пільгових категорій діють підвищені гарантії. Зокрема, для безпосередніх учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС із II групою інвалідності мінімальна виплата сягає 16 522,84 гривні.

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Для інших потерпілих від Чорнобильської катастрофи з цією ж групою нижня межа зафіксована на рівні 8 838,60 гривні.

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Окремі правила захищають і колишніх військових. Учасники бойових дій, які отримали другу групу, мають право на 80% від свого грошового забезпечення, але закон суворо забороняє платити їм менше ніж 13 822 гривні.

Хто отримає приємний бонус до виплат

Хоча масового підвищення пенсій до кінця року не передбачено, частина пенсіонерів усе ж відчує збільшення доходів завдяки віковій надбавці. Громадяни, які перетнули позначку в 70 років, автоматично отримують доплату в розмірі від 300 до 570 гривень.

Точна сума цього бонусу зростає пропорційно до віку пенсіонера.

Нагадаємо, що остання масштабна індексація соціальних виплат, яка суттєво вплинула на доходи українців, відбулася ще 1 березня 2026 року. Тоді пенсії в Україні зросли в середньому на 12,1%. Наступний плановий перерахунок, який має компенсувати інфляційні втрати, уряд планує провести лише навесні 2027 року.