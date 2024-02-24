Пенсия по потере кормильца: кто может рассчитывать на поддержку от государства

Получить пенсию по потере кормильца могут члены семьи умершего или умершей. Однако в случае, если они соответствуют определенным критериям.

Кто может получать пенсию по потере кормильца

Пенсию по потере кормильца получают лица, которые не имеют возможности работать и были финансово зависимы от умершего кормильца.

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При этом, пенсия предоставляется детям кормильца независимо от того, находились ли они на его иждивении.

Также в перечень лиц, кто может получать пенсию по потере кормильца относятся:

Супруги, родители, если они имеют инвалидность или достигли 65-летнего возраста. Дети до 18 лет, а также те, кто достиг 18 лет, но стали инвалидами до этого возраста. Дети, которые учатся, до завершения обучения, но не позднее 23 лет. Дети-сироты – до достижения 23 лет. Супруги, один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка кормильца, которые заняты уходом за его ребенком до достижения ребенком 8 лет, независимо от их возраста и трудоспособности, и которые не работают.

От чего зависит право на пенсию

Право на пенсию зависит от страхового стажа кормильца на момент его смерти, который может варьироваться от одного до 15 лет. Стаж влияет на право на пенсию членов семьи в зависимости от возраста кормильца на момент смерти.

Эта пенсия выплачивается родственникам умершего кормильца, которые не имеют возможности работать.

При этом, минимальная сумма пенсии определяется процентом от прожиточного минимума:

100% для одного члена семьи - 2093 гривны;

120% для двух членов семьи - 2511,60 гривны;

150% для трех и более членов семьи - 3139,50 гривны.

Как исчисляется размер пенсии Размер пенсии исчисляется так: 50% от пенсии по возрасту кормильца для одного нетрудоспособного члена семьи и 100% от пенсии по возрасту для двух и более нетрудоспособных членов семьи.

Пенсия для родственников военнослужащих

Выплачивается родственникам военнослужащего, который умер или погиб:

во время службы, не позднее трех месяцев после увольнения со службы, или вследствие ранения, контузии или заболевания, полученных во время службы;

если на момент смерти получал военную пенсию.

Размер пенсии зависит от обстоятельств смерти:

70% денежного обеспечения – на каждого нетрудоспособного члена семьи (например, ребенок) в случае смерти при исполнении военных обязанностей.

50% денежного обеспечения – на каждого члена семьи (кроме родителей, супругов) при наличии двух и более нетрудоспособных членов семьи (например, двое детей).

30% денежного обеспечения – в случае смерти в результате несчастного случая, не связанного с военной службой.

Пенсия для пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы

Минимальный размер пенсии для каждого нетрудоспособного члена семьи не может быть меньше двух прожиточных минимумов, то есть 4186 гривен.

Эта пенсия устанавливается на основе компенсации убытков и рассчитывается следующим образом:

Исходя из заработной платы кормильца, полученной за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах. Или на основе пятикратного размера минимальной зарплаты, которая была установлена законом на 1 января соответствующего года.

Пенсия для семей работников прокуратуры

Эта пенсия назначается нетрудоспособным членам семьи прокурора или следователя, которые находились на иждивении кормильца, при условии, что кормилец имел стаж работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.

Размер пенсии определяется согласно заработной плате умершего кормильца: