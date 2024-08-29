Как должна начисляться пенсия по потере кормильца

Пенсия по случаю потери кормильца исчисляется в размере 50% от пенсии по возрасту кормильца. При начислении также учитываются доплаты за сверхурочный стаж.

Как начисляются доплаты за сверхурочный стаж

Часто у пенсионеров возникают вопросы именно при начислении доплат за сверхурочный стаж.

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Согласно действующему законодательству, за каждый полный год страхового стажа более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин пенсия по возрасту увеличивается на 1% от размера пенсии, но не более чем на 1% от прожиточного минимума.

Важно! Это правило действует для тех, вышедший на пенсию после 1 октября 2011 года. Для тех, кто ушел на пенсию раньше, применяются старые нормы, по которым сверхурочный стаж насчитывается за каждый год более 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Например, если умерший кормилец вышел на пенсию к 2011 году, то имел доплаты за стаж более 25 лет. А его жена уже получит доплаты за более 35 лет стажа.

Заметьте! Если это новая пенсия, то для расчета нужно использовать новую среднюю заработную плату по стране за три предыдущих года (2020–2022).