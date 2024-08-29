Як нараховуються доплати за понаднормовий стаж

Часто у пенсіонерів виникають питання саме при нарахуванні доплат за понаднормовий стаж.

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Згідно з чинним законодавством, за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок пенсія за віком збільшується на 1% від розміру пенсії, але не більше ніж на 1% від прожиткового мінімуму.

Важливо! Це правило діє для тих, хто вийшов на пенсію після 1 жовтня 2011 року. Для тих, хто пішов на пенсію раніше, застосовуються старі норми, за якими понаднормовий стаж нараховується за кожен рік понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Наприклад, якщо померлий годувальник вийшов на пенсію до 2011 року, то мав доплати за стаж понад 25 років. А його дружина вже матиме доплати за понад 35 років стажу.

Зауважте! Якщо це нова пенсія, то для розрахунку потрібно використовувати нову середню заробітну плату по країні за три попередні роки (2020-2022).