Как оформить пенсию по потере кормильца и стоит ли это делать

В Украине граждане имеют право на получение трех основных типов пенсий: по достижению возраста, по инвалидности, а также пенсия вследствие потери кормильца. Последнюю могут оформить как дети умершего, так и другие близкие родственники.

Кто может получить такую пенсию

Право на такие пенсионные выплаты имеют семьи, которые потеряли своего основного обеспечивателя. Важное условие - получатели этого вида пенсии должны считаться нетрудоспособными.

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К нетрудоспособным членам семьи относятся:

муж или жена, родители, имеющие инвалидность или достигшие возраста выхода на пенсию;

дети до 18 лет, а также дети старшего возраста с инвалидностью, установленной до 18 лет;

дети, продолжающие обучение – до окончания образования, но не позднее чем до 23 лет;

дети-сироты – до 23 лет;

муж или жена, один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца без ограничения по возрасту и трудоспособности, которые не работают и занимаются ребенком кормильца до его восьмилетнего возраста.

Таким образом, пенсию по потере кормильца могут получить члены семьи умершего, которые были зависимыми от него полностью или получали от него финансовую поддержку, что составляла основу их проживания.

Какой размер пенсии по потере кормильца

! Усыновленные дети, а также приемные дети, не получавшие алиментов от биологических родителей, также имеют право на получение пенсии по потере кормильца. К тому же право на пенсию сохраняется для детей даже после их усыновления.

Размер пенсии по потере кормильца определяется исходя из пенсионных выплат по возрасту, которые получал бы умерший.

Сумма такой пенсии установлена следующим образом:

для одного нетрудоспособного члена семьи – 50% от пенсии по возрасту умершего;

для двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту, что распределяется между ними поровну.

Итак, используя минимальную пенсию по возрасту как исходный пункт, минимальный размер пенсии в связи с потерей кормильца не может быть меньше половины этого показателя, а именно 1 180,5 гривен, если минимальная пенсия по возрасту составляет 2 361 гривну.

Какие документы нужны

Важно! Для детей-сирот размер пенсии по потере кормильца рассчитывают на основе пенсионных выплат обоих родителей, что является справедливым методом исчисления пенсий для этой категории лиц.

Для оформления пенсии по потере кормильца в Украине необходимо подать следующие документы: