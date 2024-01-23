Кто может получать пенсию по возрасту в 2024 году
Источник:ПФУ
При достижении определенного возраста и достаточного количества страхового стажа, украинцы могут получать надбавки к пенсии. Ежегодно количество необходимого стажа изменяется в соответствии с пенсионной реформой.
Как начисляется пенсия по возрасту
Пенсия по возрасту в Украине регулируется Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Она зависит от страхового стажа и возраста 60, 63 или 65 лет.
Читайте также Потеря пенсионных выплат в Украине: в чем причина и как их восстановитьВажно ! Необходимый страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет ежегодно растет на 12 месяцев и к 2028 году составит 35 лет.
Право на пенсию в 2024 году имеют украинцы, которым исполнилось:
- 60 лет со стажем не менее 31 года;
- 63 года со стажем не менее 21 года;
- 65 лет со стажем от 15 до 21 года.
Как получить пенсию по возрасту
Для получения пенсии по возрасту следует обратиться в Пенсионный Фонд. Можно воспользоваться вебпорталом электронных услуг ПФУ или лично пойти в любой сервисный центр органов фонда независимо от места жительства, регистрации или пребывания. Можно воспользоваться дополнительной инструкцией.
Для подачи заявления о назначении пенсии по возрасту необходимо предоставить следующие документы :
- Паспорт гражданина Украины или ID-карту;
- Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;
- документы, подтверждающие страховой стаж (трудовую книжку, диплом, военный билет и т.п.);
- Справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 (по желанию);
- реквизиты банковского счета для выплаты пенсии через банк;
- Фотографию для пенсионного удостоверения размером 2,5х3 см;
- Свидетельство о браке в случае смены фамилии;
- Остальные документы при необходимости.