Пенсия или социальная помощь: какие выплаты будет получать украинец с 12 годами стажа

Выйти на пенсию с 65 лет в Украине можно при наличии не менее 15 лет страхового стажа. Стаж можно докупить, или же получать социальные выплаты.

Какую пенсию можно получать при 12 годах стажа

Для начисления пенсии необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В 2025 году условия для выхода на пенсию следующие:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Люди, которым не хватает стажа для выхода на пенсию сейчас, могут подождать до возраста, когда их стаж будет достаточным. В противном случае его можно докупить, или, при необходимости, доплатить за зачисление в страховой стаж неполных месяцев работы, как полных.

Как докупить стаж

Договор заключается через веб-портал электронных услуг ПФУ, путем присоединения к Типовому договору о добровольной уплате страховых взносов. Человек самостоятельно определяет, сколько времени желает платить взносы после заключения Договора, периодичность их уплаты и их размер.

Также, если украинец нигде не работает официально, можно заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования на срок не менее одного года. Размеры взноса можно определить самостоятельно, но это должно быть не менее 22% от минимальной зарплаты (в 2025 году – 1 760 гривен).

Однако если после 65 лет человек не накопил необходимого стажа, ему предусмотрена социальная пенсия.

Как оформить социальную пенсию

Помощь от государства предусмотрена для людей, которые имеют страховой стаж меньше 15 лет. В таком случае он может оформить социальную пенсию, если позволяет совокупный доход семьи. В этом году ее размер составляет 2 361 гривна – прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

Для получения социальной пенсии можно обратиться в исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов. Подать заявление на получение услуги заявитель может путем отправки документов по почте (заказным письмом) или по электронной почте.