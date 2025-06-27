Яку пенсію можна отримувати при 12 роках стажу

Для нарахування пенсії необхідно мати не менше 15 років страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У 2025 році умови для виходу на пенсію такі:

60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу;

63 роки – за наявності не менше 22 років страхового стажу;

65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Люди, яким не вистачає стажу для виходу на пенсію зараз, можуть почекати до віку, коли їхній стаж буде достатнім. В інакшому випадку його можна докупити, або, за потреби, доплатити за зарахування до страхового стажу неповних місяців роботи, як повних.

Як докупити стаж

Договір укладається через вебпортал електронних послуг ПФУ, шляхом приєднання до Типового договору про добровільну сплату страхових внесків. Людина самостійно визначає, скільки часу бажає сплачувати внески після укладання Договору, періодичність їх сплати та їх розмір.

Також, якщо українець ніде не працює офіційно, можна укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування на термін не менше одного року. Розміри внеску можна визначити самостійно, але це має бути не менше 22% від мінімальної зарплати (у 2025 році – 1 760 гривень).

Проте якщо після 65 років людина не накопичила необхідного стажу, їй передбачена соціальна пенсія.

Як оформити соціальну пенсію

Допомога від держави передбачена для людей, які мають страховий стаж менший 15 років. У такому випадку вона може оформити соціальну пенсію, якщо дозволяє сукупний дохід родини. Цьогоріч її розмір становить 2 361 гривня – прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Для отримання соціальної пенсії можна звернутися до виконавчих органів сільських, селищних чи міських рад. Подати заяву на отримання послуги заявник може шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою.