Даже 40 лет стажа не гарантируют высокую пенсию: в чем причина

При наличии 40 лет страхового стажа украинец может оформить пенсию в 60 лет. Высокий официальный заработок позволяет рассчитывать на более высокую выплату, а сверхнормативный стаж и возраст могут стать основанием для дополнительных надбавок.

Каковы условия выхода на пенсию в 2026 году?

В 2026 году право на пенсию по возрасту зависит от продолжительности страхового стажа. Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, оформить выплаты можно:

Смотрите также Жители сел могут платить меньше за коммунальные услуги: о какой льготе знают не все

в 60 лет при наличии не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года при наличии не менее 23 лет стажа;

в 65 лет, если у человека не менее 15 лет страхового стажа.

Наличие 40 лет страхового стажа дает право выйти на пенсию в 60 лет, однако само по себе не определяет размер выплаты.

Какой может быть пенсия при 40 годах стажа?

Дело в том, что Пенсионный фонд рассчитывает пенсию по формуле, которая учитывает заработную плату, с которой уплачивались страховые взносы, и коэффициент страхового стажа. Для человека, имеющего 40 лет страхового стажа, коэффициент составляет 0,4.

Это означает, что при одинаковом стаже размер пенсии может существенно различаться. Если в течение трудовой деятельности человек получал высокую официальную зарплату, его пенсия будет больше. Если же заработок был невысоким или часть доходов выплачивалась неофициально, размер пенсионной выплаты также будет меньше.

Поэтому даже при одинаковом стаже два человека могут получать разные пенсии. Чем выше была официальная зарплата в течение трудовой деятельности, тем больше, как правило, будет и пенсионная выплата.

Какие надбавки могут получать пенсионеры?

Если страховой стаж превышает установленную законом норму в 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, то пенсионеру назначают доплату за сверхнормативный стаж. Она составляет 1% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, за каждый полный год сверх нормы.