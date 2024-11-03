Какой будет пенсия в ноябре при минимальной зарплате

Размер пенсии в Украине зависит от количества лет страхового стажа, уплаченных взносов и средней зарплаты за три года перед выходом на пенсию. Следовательно, лица, которые получали минимальную зарплату – будут иметь небольшую пенсию.

Какая пенсия при минимальной зарплате

В ноябре при минимальной зарплате в 8 000 гривен пенсия не может быть меньше 3 200 гривен. Однако правительство определило минимальную пенсию на уровне 3 370 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В то же время для украинцев, достигших 65 лет, но не имеющих достаточного страхового стажа, минимальная пенсия составляет 2 725 гривен. Сейчас в Украине около 3 миллионов таких лиц получают пенсию в 3 тысячи гривен, что означает, что почти каждый четвертый пенсионер получает эту сумму.

Заметьте! Для пенсий, начисленных при минимальной зарплате, выплата составляет не менее 40% от минимальной зарплаты при условии полного страхового стажа.

Впрочем, в бюджете на 2025 год предусмотрена индексация пенсий. Однако, размер повышения пока неизвестен. Он будет зависеть от уровня инфляции и роста зарплат, с которых уплачиваются взносы на ЕСВ.