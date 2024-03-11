Пенсионные выплаты при минимальной зарплате: на что могут рассчитывать украинцы

Большое количество украинцев сейчас получает минимальную заработную плату. Соответственно, в будущем, такое лицо не сможет рассчитывать на высокие пенсионные выплаты.

На какую пенсию рассчитывать при минималке

То есть, те, кто получают минимальную зарплату в размере 7 100 гривен – могут соответственно рассчитывать на минимальную пенсию в размере 2 361 гривны.

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Независимо от того, или лицо приобрело 31 или 35 лет стажа. При минимальной зарплате – выплаты в обоих случаях будут одинаковыми.

Как еще узнать размер будущей пенсии

В обоих случаях расчетный размер пенсии меньше минимальной выплаты. Именно поэтому Пенсионный фонд будет платить минимальную пенсию в размере 2 361 гривны.

Посмотреть свою будущую пенсию в Дії можно только через веб-портал ресурса. В приложении это сделать нельзя.

Чтобы проверить размер будущих выплат, нужно сделать следующие шаги:

Зайти в свой кабинет и выбрать раздел "Услуги".

Нажать "Пенсии, льготы и помощь" и выберите нужную вам функцию: "Справка о доходах пенсионера", "Назначение пенсии", "Перерасчет пенсии", "Справка ОК-5", "Справка ОК-7" и прочее.

"Справка ОК-5" – информация о суммах заработка для начисления пенсии, страхового стажа, уплаты страховых взносов.

"Справка ОК-7" – сведения о суммах заработной платы, с которой уплачивается ЕСВ и страховой стаж за период с 2011 года. Позволит определить страховой стаж для расчета сумм больничных, начисления пособия по безработице и т.д.