Пенсионные выплаты при минимальной зарплате: на что могут рассчитывать украинцы
11 марта 2024, 19:20Читати новину українською
Источник:ПФУ
Большое количество украинцев сейчас получает минимальную заработную плату. Соответственно, в будущем, такое лицо не сможет рассчитывать на высокие пенсионные выплаты.
На какую пенсию рассчитывать при минималке
То есть, те, кто получают минимальную зарплату в размере 7 100 гривен – могут соответственно рассчитывать на минимальную пенсию в размере 2 361 гривны.
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Независимо от того, или лицо приобрело 31 или 35 лет стажа. При минимальной зарплате – выплаты в обоих случаях будут одинаковыми.Заметьте! В обоих случаях расчетный размер пенсии меньше минимальной выплаты. Именно поэтому Пенсионный фонд будет платить минимальную пенсию в размере 2 361 гривны.
Как еще узнать размер будущей пенсии
Посмотреть свою будущую пенсию в Дії можно только через веб-портал ресурса. В приложении это сделать нельзя.
Чтобы проверить размер будущих выплат, нужно сделать следующие шаги:
- Зайти в свой кабинет и выбрать раздел "Услуги".
- Нажать "Пенсии, льготы и помощь" и выберите нужную вам функцию: "Справка о доходах пенсионера", "Назначение пенсии", "Перерасчет пенсии", "Справка ОК-5", "Справка ОК-7" и прочее.
- "Справка ОК-5" – информация о суммах заработка для начисления пенсии, страхового стажа, уплаты страховых взносов.
- "Справка ОК-7" – сведения о суммах заработной платы, с которой уплачивается ЕСВ и страховой стаж за период с 2011 года. Позволит определить страховой стаж для расчета сумм больничных, начисления пособия по безработице и т.д.