В соответствии с действующим законодательством, если пенсионер решает переехать на постоянное место жительства за границу, он может получать свою пенсию. И даже получить средства сразу за шесть месяцев вперед.

Можно ли получать украинскую пенсию при выезде за границу

Отсчет начинается с месяца, следующего за тем, когда лицо сняли с учета по месту постоянного проживания в Украине, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

Например, если человек выписался в декабре, то на карту поступят средства за период с января по июнь включительно, после чего украинские выплаты временно прекратятся.

Обратите внимание! Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо лично обратиться в любой отдел обслуживания граждан ПФУ.

Пенсионеру или пенсионерке понадобится заявление установленного образца, а также загранпаспорт гражданина Украины с обязательным штампом об оформлении выезда на постоянное место жительства.

Этот штамп должен быть скреплен печатью Государственной миграционной службы.

Данные о снятии с регистрации по месту жительства пенсионный орган получит самостоятельно через электронные реестры.

Следует также отметить, что все средства государство перечислит на текущий счет в уполномоченном банке.

В то же время переезд не всегда означает полную утрату украинской пенсии. Если человек отправляется в страны, с которыми у Украины заключены двусторонние договоры (например, Испания, Польша, Португалия, страны Балтии, Чехия или Словакия), то выплаты будут продолжены. Но для этого по месту нового проживания необходимо обратиться в местный пенсионный орган с заявлением о переводе средств из Украины.

Важно! Отдельные правила действуют для Венгрии, Румынии и Монголии, где пенсионное обеспечение полностью берет на себя страна проживания с учетом вашего украинского стажа.

Напомним, что некоторые украинцы могут лишиться своих выплат. Чтобы этого избежать, им необходимо пройти медицинский осмотр. В противном случае Пенсионный фонд автоматически приостановит начисление средств на карту.