Пенсия прокуроров: как начисляют выплаты по инвалидности

21 февраля 2024, 10:31
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Источник:

Дия

Пенсию по инвалидности для прокуроров государство назначает согласно соответствующему закону. Конечно же такие выплаты доступны только лицам, имеющим определенную степень увечья.

Пенсия по инвалидности для прокуроров

Прокуроры, которые имеют I и II группы инвалидности, получают 60% суммы их месячной заработной платы в качестве пенсии. Однако, так происходит, если лицо приобрело 10 лет страхового стажа.

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Напомним! Этот вопрос регулируется статьей 86 Закона Украины "О прокуратуре".

Чтобы оформить выплаты, нужно подать документы по почте (заказным письмом) или через сайт ПФУ. В случае, если лицо является недееспособным, это может сделать его законный представитель.

Документы подаются в случае, если в информационных системах, определенных Постановлением № 681, отсутствуют необходимые сведения или в них содержатся расхождения.

Какие документы нужно подать

  • Заявление
  • Справка о регистрации места жительства лица
  • Справки о заработной плате
  • Документы о страховом стаже
  • Документы, которые удостоверяют особый статус (при наличии)
  • Паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины (для иностранцев и лиц без гражданства – паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства, вид на постоянное проживание, удостоверение беженца или другого документа, подтверждающего законность пребывания иностранца или лица без гражданства на территории Украины)
  • Документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте)
  • Документ уполномоченного органа России о том, что лицу не назначалась пенсия по месту регистрации на территории Автономной Республики Крым и Севастополя, и личная декларация об отсутствии гражданства государства-оккупанта (для назначения пенсии гражданам Украины, которые зарегистрированы на территории АРК и Севастополя и не получают пенсии от уполномоченных органов России)
  • Законный представитель дополнительно подает документ, подтверждающий его полномочия
Автор: Тетяна Стельмах