Пенсия прокуроров: как начисляют выплаты по инвалидности
Источник:Дия
Пенсию по инвалидности для прокуроров государство назначает согласно соответствующему закону. Конечно же такие выплаты доступны только лицам, имеющим определенную степень увечья.
Пенсия по инвалидности для прокуроров
Прокуроры, которые имеют I и II группы инвалидности, получают 60% суммы их месячной заработной платы в качестве пенсии. Однако, так происходит, если лицо приобрело 10 лет страхового стажа.
Читайте также Добровольное пенсионное страхование: как работает эта системаНапомним! Этот вопрос регулируется статьей 86 Закона Украины "О прокуратуре".
Чтобы оформить выплаты, нужно подать документы по почте (заказным письмом) или через сайт ПФУ. В случае, если лицо является недееспособным, это может сделать его законный представитель.
Документы подаются в случае, если в информационных системах, определенных Постановлением № 681, отсутствуют необходимые сведения или в них содержатся расхождения.
Какие документы нужно подать
- Заявление
- Справка о регистрации места жительства лица
- Справки о заработной плате
- Документы о страховом стаже
- Документы, которые удостоверяют особый статус (при наличии)
- Паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины (для иностранцев и лиц без гражданства – паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства, вид на постоянное проживание, удостоверение беженца или другого документа, подтверждающего законность пребывания иностранца или лица без гражданства на территории Украины)
- Документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте)
- Документ уполномоченного органа России о том, что лицу не назначалась пенсия по месту регистрации на территории Автономной Республики Крым и Севастополя, и личная декларация об отсутствии гражданства государства-оккупанта (для назначения пенсии гражданам Украины, которые зарегистрированы на территории АРК и Севастополя и не получают пенсии от уполномоченных органов России)
- Законный представитель дополнительно подает документ, подтверждающий его полномочия