Пенсия прокуроров: как начисляют выплаты по инвалидности

Пенсию по инвалидности для прокуроров государство назначает согласно соответствующему закону. Конечно же такие выплаты доступны только лицам, имеющим определенную степень увечья.

Пенсия по инвалидности для прокуроров

Прокуроры, которые имеют I и II группы инвалидности, получают 60% суммы их месячной заработной платы в качестве пенсии. Однако, так происходит, если лицо приобрело 10 лет страхового стажа.

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Этот вопрос регулируется статьей 86 Закона Украины "О прокуратуре".

Чтобы оформить выплаты, нужно подать документы по почте (заказным письмом) или через сайт ПФУ. В случае, если лицо является недееспособным, это может сделать его законный представитель.

Документы подаются в случае, если в информационных системах, определенных Постановлением № 681, отсутствуют необходимые сведения или в них содержатся расхождения.

Какие документы нужно подать