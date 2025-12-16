Пенсия участника боевых действий: как статус УБД влияет на размер выплаты

Статус участника боевых действий влияет на пенсионную выплату. Ее минимальный размер выше, чем у пенсионеров без УБД, а также предусмотрены доплаты.

Какие доплаты могут получать пенсионеры с УБД?

Как сообщил в ответ на запрос 24 Канала Пенсионный фонд Украины, пенсионеры с УБД могут рассчитывать на целевую денежную помощь на жизнь и доплаты к пенсии.

Пенсионеры со статусом участника боевых действий в Украине получают следующие доплаты:

повышение на 25 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в 2025 году это 590 гривен);

для лиц, утративших трудоспособность (в 2025 году это 590 гривен); 40 гривен целевой денежной помощи на жизнь для улучшения материального положения.

Обратите внимание! Участники боевых действий могут досрочно выйти на пенсию по возрасту. Мужчины – после достижения 55 лет с имеющимся страховым стажем не менее 25 лет, женщины – 50 лет с более чем 20 годами стажа.

Какая минимальная пенсия для участников боевых действий?

Размер выплаты зависит от стажа и заработка, с которого уплачивались страховые взносы. Однако минимальная пенсия участника боевых действий в 2025 году с учетом всех доплат должна быть не менее 5 528 гривен.

Если размер пенсии УБД ниже, государство доплатит разницу в виде ежемесячной адресной помощи.

Как участие в боевых действиях влияет на начисление стажа?

За службу в зоне боевых действий во время военного положения военные получают стаж на льготных условиях. За один месяц службы засчитывают три месяца стажа. Об этом говорится в законе о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы.

Заметим! Размер пенсии УБД зависит от страхового стажа и денежного обеспечения, с которого платили страховые взносы. Влияние имеют также премии, надбавки и выплаты за звания.

Какие льготы на коммунальные услуги имеют военные?

Для участников боевых действий государство предоставляет льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о 75% скидки на пользование электроэнергией, газом и другими услугами, а также сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления.

УБД, которые живут в домах без централизованного отопления, могут получить скидку 75% на стоимость топлива, в частности жидкого. Семьи из нетрудоспособных лиц имеют право на такую же скидку на пользование газом, если используют его для отопления жилья.