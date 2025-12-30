Пенсия военного со статусом УБД: какой размер и доплаты гарантированы

Статус участника боевых действий дает право на доплату к пенсии и денежную помощь от государства. Выплаты в 2026 году могут вырасти, учитывая повышение уровня прожиточного минимума.

Как статус УБД влияет на пенсию?

Как сообщил Пенсионный фонд Украины в ответ на запрос 24 Канала, для участников боевых действий предусмотрена доплата в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных.

Смотрите также Пенсия для военного с III группой инвалидности: на какую выплату можно рассчитывать

В 2026 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, вырастет на 234 гривны по сравнению с 2025 годом. Он будет составлять 2 595 гривен. Следовательно, доплата к пенсии участника боевых действий увеличится до 648 гривен 75 копеек (+58,5 гривны).

Также для пенсионера со статусом УБД предусмотрена целевая денежная помощь на проживание в размере 40 гривен.

Когда можно выйти на пенсию со статусом УБД?

По данным ПФУ, действующие военные и ветераны АТО/ООС, у которых есть статус участника боевых действий, имеют право на досрочный выход на пенсию по возрасту:

мужчины – по достижении 55 лет при условии не менее 25 лет страхового стажа ;

; женщины – 50 лет со стажем более 20 лет.

Размер пенсии зависит от страхового стажа и заработка, с которого платили страховые взносы, однако не может быть меньше 5 528 гривен с учетом всех надбавок и повышений.

Если размер пенсии УБД ниже, государство выплачивает ежемесячную адресную помощь к пенсии в сумме, которой не хватает до минимального уровня.

Обратите внимание! Во время военного положения военные получают льготный стаж за службу в зоне боевых действий: за один месяц службы засчитывают три месяца стажа.

Как УБД оформить пенсию?

Для оформления пенсии участникам боевых действий в Пенсионный фонд нужно подать оригиналы документов, удостоверяющие личность, стаж, полученную зарплату, подтверждение участия в обороне Украины и тому подобное. Речь идет о следующем перечне:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

трудовая книжка или документы о прохождении военной службы;

справка о денежном обеспечении по декабрь 2016 года (если данные о зарплате в Реестре застрахованных лиц отсутствуют);

(если данные о зарплате в Реестре застрахованных лиц отсутствуют); удостоверение участника боевых действий;

справка о непосредственном участии в обороне Украины в связи с агрессией России.

К указанным документам нужно также приложить фото, которое используют для пенсионного удостоверения, а также заявление о назначении или перерасчете пенсии участнику боевых действий.