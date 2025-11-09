Укр Рус
Экономика Соцвыплаты Пенсионеры на шаге от потери выплат: что нужно сделать, чтобы сохранить деньги
9 ноября, 17:25
2

Пенсионеры на шаге от потери выплат: что нужно сделать, чтобы сохранить деньги

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Украинские пенсионеры за рубежом должны ежегодно проходить процедуру идентификации до 31 декабря, чтобы не потерять пенсионные выплаты.
  • Это требование было законодательно утверждено в апреле 2024 года, с подробным порядком реализации от правительства весной этого года.

Украинские пенсионеры, которые сейчас находятся за границей, могут оказаться под угрозой потери выплат. Чтобы этого избежать, они должны строго придерживаться установленных правил и процедур.

Из-за чего украинцы за рубежом рискуют потерять пенсию?

Пенсионный фонд Украины регулярно получает информацию от пограничников, миграционной службы и Министерства иностранных дел о гражданах, выехавших за пределы страны, пишет 24 Канал со ссылкой на эксперта по пенсионным вопросам Сергея Коробкина.

Если пенсионер не выполняет установленные правила, выплаты могут остановить автоматически. Чтобы сохранить пенсию, необходимо ежегодно проходить процедуру идентификации до 31 декабря. 

Именно это действие гарантирует продолжение выплат в следующем году.

Обратите внимание! Законодательно норма была принята Верховной Радой в апреле 2024 года, а правительство установило детальный порядок ее реализации весной этого года.

Как пройти идентификацию и не потерять пенсию?

Чтобы избежать приостановления выплат, украинские пенсионеры за рубежом ежегодно должны проходить идентификацию.

Подробные инструкции по процедуре приведены на сайте Пенсионного фонда Украины:

  1. Через электронный кабинет на портале ПФУ с авторизацией через Дія.Підпис.
  2. Во время видеосвязи с представителем ПФУ, предъявив документы.
  3. Через украинское консульство или посольство за рубежом, получив официальное подтверждение, что вы живы. отправив его в Пенсионный фонд заказным письмом или письмом с объявленной ценностью.

Что еще стоит знать о получении пенсии в Украине?

  • В Украине для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа.

  • Если человек никогда не работал официально или вообще не имел трудового стажа, он может рассчитывать на социальную помощь вместо пенсии.

  • Пенсию по инвалидности в Украине назначают независимо от наличия страхового стажа, но при условии, что инвалидность была получена во время срочной службы или участия в Революции Достоинства.