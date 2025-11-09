Пенсіонери за один крок від втрати виплат: що зробити, аби зберегти гроші

Українські пенсіонери, які зараз перебувають за кордоном, можуть опинитися під загрозою втрати виплат. Щоб цього уникнути, вони повинні суворо дотримуватися встановлених правил та процедур.

Через що українці за кордоном ризикують втратити пенсію?

Пенсійний фонд України регулярно отримує інформацію від прикордонників, міграційної служби та Міністерства закордонних справ про громадян, що виїхали за межі країни, пише 24 Канал з посиланням на експерта з пенсійних питань Сергія Коробкіна.

Якщо пенсіонер не виконує встановлені правила, виплати можуть зупинити автоматично. Щоб зберегти пенсію, необхідно щороку проходити процедуру ідентифікації до 31 грудня.

Саме ця дія гарантує продовження виплат у наступному році.

Зверніть увагу! Законодавчо норма була ухвалена Верховною Радою у квітні 2024 року, а уряд встановив детальний порядок її реалізації навесні цього року.

Як пройти ідентифікацію та не втратити пенсію?

Щоб уникнути призупинення виплат, українські пенсіонери за кордоном щороку повинні проходити ідентифікацію.

Детальні інструкції щодо процедури наведені на сайті Пенсійного фонду України:

Через електронний кабінет на порталі ПФУ із авторизацією через Дія.Підпис. Під час відеозв’язку з представником ПФУ, пред’явивши документи. Через українське консульство або посольство за кордоном, отримавши офіційне підтвердження, що ви живі. надіславши його до Пенсійного фонду рекомендованим листом або листом з оголошеною цінністю.

Що ще варто знати про отримання пенсії в Україні?