Хто ризикує втратити пенсію у 2026 році?

Йдеться про проходження фізичної ідентифікації, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Річ у тім, що постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2025 № 299 (набрала чинності 20.03.2025) визначено порядок виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та здійснення страхових виплат особам:

які тимчасово проживають за кордоном; проживають на тимчасово окупованих Росією територіях України; або виїхали з тимчасово окупованих територій України та проживають на підконтрольній Україні території.

Важливо! Аби пенсійні виплати не припинилися в наступному році, необхідно пройти фізичну ідентифікацію особи до 31 грудня поточного року.

Як пройти фізичну ідентифікацію?

Пройти фізичну ідентифікацію можна таким чином:

Звернувшись особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або в банківські установи, де особа отримує пенсію; Авторизувавшись в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого КЕП (кваліфікованого електронного підпису) "Дія. Підпис", створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг; За допомогою відеоконференцзв’язку з дотриманням законодавства у сфері електронних послуг, під час сеансу якого пред’являється документ, що посвідчує особу відповідно до Порядку, встановленого правлінням Пенсійного фонду України.

Зверніть увагу! Крім того, слід інформувати Головне управління щодо факту одержання або неодержання пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), страхових виплат від органів пенсійного забезпечення Росії шляхом "дистанційного інформування" через вебпортал ПФУ.

Що робити, якщо припинили нараховувати пенсію?

Іноді пенсіонерам можуть припинити нараховувати на банківську картку виплати. Про це зазначає Пенсійний фонд.

У такому випадку, перш за все, слід з’ясувати в органах ПФУ, чи проводилось нарахування пенсії у виплатному періоді. Звернутися до фонду можна зробити онлайн, особисто або через телефонний дзвінок.

Зауважте! Якщо нарахування пенсії продовжується, то необхідно звернутись до банку для з’ясування підстав блокування картки.

Хто ще має пройти фізичну ідентифікацію?