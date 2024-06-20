Пенсионеру могут уменьшить пенсию: при каких условиях это случается

Бывают случаи, когда пенсионеры жалуются на уменьшение пенсионных выплат. Стоит заметить, что такое действительно может случаться, впрочем, только при определенных обстоятельствах.

Могут ли уменьшить пенсию

Как рассказывает 24 Каналу эксперт Сергей Коробкин, есть несколько ситуаций, когда пенсионеру могут уменьшить размер его выплат.

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Обычно, такие ситуации связаны с несвоевременным обновлением информации в пенсионном деле лица, например трудоустройство на работу.

Сергей Коробкин Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Прежде всего надо разбираться, что там с пенсионным делом и почему Пенсионный фонд так сделал. В то же время иногда решение об уменьшении выплат становится понятным и логичным.

Какие случаются ситуации

Среди примеров, которые привел Коробкин, есть недавняя "путаница" с автоматическим перерасчетом для пенсионеров, которые работают.

Перерасчет теоретически был сделан еще с апреля, однако сумму повышения фактически можно было получить только в июне.

Как объясняют в Пенсионном фонде, в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года поступили именно в мае, а не в апреле. Поэтому уже в июне пенсионеры должны получить увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие два месяца.

Допустим, пенсия увеличилась на 200 гривен, и человеку в июне добавили к основной пенсии где-то 600 гривен: 200 гривен за апрель, долг, который сформировался в мае, – это еще 200 гривен и плюс еще одни 200 гривен. В июле же лицо получит уже чистый размер пенсии без доплат, то есть размер будет на 200 гривен больше, чем в мае, но меньше, чем в июне. При таких условиях может показаться, что пенсия якобы уменьшилась,

– объясняет Коробкин.

Есть ситуации, когда пенсионер считается таким, что не работает. Во время перерасчета, когда увеличивается прожиточный минимум, его пенсия также растет.

Но это не касается тех, кто работает. Для перерасчета их пенсий применяется старый уровень прожиточного минимум, пока они не уволятся.

Поэтому человек пошел работать, а считался таким, что не работает. Его пенсию немного увеличили. Проходит время и Пенсионный фонд делает верификацию, во время которой выясняется, что человек работает уже год. Таким образом оказывается определенная переплата, которую автоматически с человека снимают. Соответственно размер пенсии уменьшается разово, или в течение нескольких месяцев,

– говорит эксперт по вопросам пенсионного обеспечения.

Коробкин предупреждает, что о трудоустройстве пенсионерам стоит сообщать Пенсионный фонд заблаговременно, чтобы это потом не становилось "сюрпризом".