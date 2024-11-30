Имеет ли право жена на пенсию умершего мужа

В Украине можно оформить пенсию за погибшего партнера, если он был основным кормильцем семьи. Как это сделать в 2024 году, читайте далее.

Размер пенсии по потери кормильца

Обычно пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере 50% от пенсии умершего. Жены военнослужащих могут получить от 30% до 70% от денежного обеспечения умершего. Минимальная сумма выплат не может быть ниже 4 722 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Для получения пенсии по потере кормильца нужно выполнить следующие условия:

быть нетрудоспособным (если жена или муж является лицом с инвалидностью или достигли пенсионного возраста; если муж или жена умершего кормильца не работают и ухаживают за ребенком (детьми) до 8 лет);

находиться на иждивении умершего кормильца.

Обратите внимание! Если переход на пенсию по потере кормильца будет невыгодным для пенсионера, ему могут отказать в ее назначении.

Какие документы нужны для оформления пенсии

Для оформления пенсии по потере кормильца необходимо подать следующие документы: