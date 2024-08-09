Стажа не хватает: как оформить пенсию в таком случае

Чтобы выйти на пенсию, каждый украинец должен наработать нужное количество страхового стажа. Однако иногда случается так, что его не достаточно.

Что делать, если не хватает страхового стажа

Если пенсионер не успел наработать достаточно страхового стажа, он может его докупить. Для этого надо обратиться в ПФУ.

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Начинать покупать стаж можно с 16 лет как для себя, так и для других граждан. За полный месяц стажа придется отдать 1 760 гривен, то есть минимальный страховой взнос.

Соответственно год стажа обойдется в 21 120 гривен.

Размер и частоту взносов лицо может определить самостоятельно.

Какой стаж нужен в 2024 году