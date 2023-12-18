Повышение в три этапа: на сколько вырастет пенсия украинцев в 2024 году

На 2024 год запланировано три повышения пенсии для украинцев, в том числе вырастет и средняя выплата по стране. Эти изменения заложены в госбюджет на следующий год.

Пенсия в 2024 году

Средняя пенсия в 2024 году поднимется до 6 тысяч гривен. Также выплаты будут расти в следующие месяцы:

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В январе

С 1 января вырастет минимальная и максимальная пенсия в связи с повышением прожиточного минимума с 2093 до 2361 гривны. Поэтому пенсионные выплаты возрастут до уровня 2361 и 23610 гривен соответственно.

В марте

Минимальная пенсия для лиц 65-летнего возраста с полным стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) составит 2840 гривен.

В первый месяц весны запланирована индексация пенсий по балльной системе. Целью нововведения является сравнение выплаты специалистов, вышедших на отдых в разное время. Сейчас неизвестно, насколько вырастут пенсионные выплаты украинцев.

В июле

Среди лета снова вырастет минимальная пенсия для 65 лет. В этот раз ее сумма составит 3200 гривен.

Прибавки к пенсии по возрасту

Пенсионеры, дожившие до определенного возраста, могут получить ежемесячную прибавку к выплатам. Она выглядит так:

лица от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Однако следует отметить, что эти надбавки не предоставляются для людей, получающих выплаты размером более 10 340,35 гривны.