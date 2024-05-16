На пенсию в 60 лет: сколько стажа понадобится в 2024 году, чтобы уйти на отдых
16 мая 2024, 17:38Читати новину українською
Источник:ПФУ
Для выхода на пенсию украинец должен отработать определенное количество лет, чтобы получить страховой стаж. Требования к нему зависят от возраста в котором человек хочет завершить работу.
Как выйти на пенсию в 2024 году
Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Например, в 2024 году, чтобы уйти на отдых в 60-летнем возрасте нужно иметь 31 год стажа.
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Для тех, кто хочет выйти на пенсию в 63 года надо 21 год стажа. А для тех, кто будет ждать до 65 лет требование составляет 15 лет.Напомним! До 2028 года требования по страховому стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года растут ровно на год. Для 65 лет, минимальный стаж останется 15 лет.
Как будут меняться требования к стажу
Требования для выхода на пенсию в 60 лет будут такие:
- в 2025 году – не менее 32 лет страхового стажа;
- в 2026 году – 33 года;
- в 2027 году – 34 года;
- в 2028 году – 35 лет.
Зато требования для 63 лет следующие:
- в 2025 году – нужно приобрести от 22 до 32 лет страхового стажа;
- в 2026 году – от 23 до 33 лет;
- в 2027 году – от 24 до 34 лет;
- в 2028 году – от 25 до 35 лет.