На пенсию в 60 лет: сколько стажа понадобится в 2024 году, чтобы уйти на отдых

Для выхода на пенсию украинец должен отработать определенное количество лет, чтобы получить страховой стаж. Требования к нему зависят от возраста в котором человек хочет завершить работу.

Как выйти на пенсию в 2024 году

Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Например, в 2024 году, чтобы уйти на отдых в 60-летнем возрасте нужно иметь 31 год стажа.

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Для тех, кто хочет выйти на пенсию в 63 года надо 21 год стажа. А для тех, кто будет ждать до 65 лет требование составляет 15 лет.

Как будут меняться требования к стажу

До 2028 года требования по страховому стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года растут ровно на год. Для 65 лет, минимальный стаж останется 15 лет.

Требования для выхода на пенсию в 60 лет будут такие:

в 2025 году – не менее 32 лет страхового стажа;

в 2026 году – 33 года;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

Зато требования для 63 лет следующие: