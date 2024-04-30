Украинцы не выйдут на пенсию в 60 лет: в Минсоцполитики объяснили почему
Источник:Оксана Жолкович
Сейчас Правительство планирует применить меры, чтобы вернуть украинцев из-за рубежа. В частности это касается диаспоры и мигрантов, которые нужны для решения проблем в социальной сфере.
Что сказали в Минсоцполитики
Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, что украинцам нужно будет дольше работать, чтобы иметь возможность обеспечить себя в старости. Сейчас соотношение работающих лиц к пенсионерам составляет 1:1.
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Сейчас важной задачей для Украины остается сохранение трудовой активности, ведь обеспечивать будущих пенсионеров будет очень трудно.
Мы понимаем, что сегодняшнее поколение должно будет в старости дольше работать.
По мнению руководительницы Жолнович, важно думать также об общественном здоровье и применять превентивные меры для выявления различных болезней. Однако этого вряд ли удастся достичь активным долголетием, или повышением рождаемости.
Поэтому министерство хочет вернуть украинцев из-за рубежа, в том числе и диаспору.
Как прошла нынешняя индексация в этом году
В 2024 году пенсии пересчитали для 224,8 тысяч украинцев. Для этого они обращались в следующие учреждения:
- 161,6 тысячи человек пришли в отделение ПФУ;
- 46 тысячи пенсионеров воспользовались услугами вебпортала ПФУ;
- 31,5 тысяч – отделения АО "Ощадбанк"
- 7,3 тысячи – электронную квалифицированную подпись "Дія. Підпис".
- 0,8 тысячи – благодаря данным Минсоцполитики;
- 0,4 тысячи – дипломатические учреждения за рубежом.