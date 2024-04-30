Украинцы не выйдут на пенсию в 60 лет: в Минсоцполитики объяснили почему

Сейчас Правительство планирует применить меры, чтобы вернуть украинцев из-за рубежа. В частности это касается диаспоры и мигрантов, которые нужны для решения проблем в социальной сфере.

Что сказали в Минсоцполитики

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, что украинцам нужно будет дольше работать, чтобы иметь возможность обеспечить себя в старости. Сейчас соотношение работающих лиц к пенсионерам составляет 1:1.

Читайте также Некоторые украинцы могут потерять 10 лет стажа: что нужно знать пенсионерам

Сейчас важной задачей для Украины остается сохранение трудовой активности, ведь обеспечивать будущих пенсионеров будет очень трудно.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Мы понимаем, что сегодняшнее поколение должно будет в старости дольше работать.

По мнению руководительницы Жолнович, важно думать также об общественном здоровье и применять превентивные меры для выявления различных болезней. Однако этого вряд ли удастся достичь активным долголетием, или повышением рождаемости.

Поэтому министерство хочет вернуть украинцев из-за рубежа, в том числе и диаспору.

Как прошла нынешняя индексация в этом году

В 2024 году пенсии пересчитали для 224,8 тысяч украинцев. Для этого они обращались в следующие учреждения: