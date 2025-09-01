На размер пенсии влияет количество приобретенного стажа. Также от этого показателя зависит время, когда человек сможет уйти на заслуженный отдых.

Какая будет пенсия при 35 годах стажа?

Если человек хочет уйти на пенсию в 60 и он начал работать в 25, то количество его стажа потенциально должно составлять – 35 лет, пишет 24 Канал.

Обратите внимание! При расчете пенсии, во внимание берется только официальный стаж. Также в общее количество может засчитываться и другая деятельность. Речь идет, в частности, об обучении в вузе до 2004 года.

Рассмотрим ситуацию, где:

лицо хочет уйти на пенсию в 60 лет;

общее количество подтвержденного стажа составило 35 лет;

доход – 10 тысяч гривен;

гражданин хочет уйти на пенсию на общих условиях.

Заметьте! Для расчетов воспользуемся пенсионным калькулятором.

35 лет стажа в 2025 году достаточно, чтобы уйти на пенсию в 60 лет. Выплата в таком случае составит ориентировочно – 3,8 тысячи гривен.



Какая будет пенсия, если работал 35 лет официально и хочешь уйти на пенсию в 60 лет в 2025 / Скриншот пенсионный калькулятор

Какие минимумы стажа в 2025 году для выхода на пенсию?

Чтобы уйти на пенсию в 60 лет в этом году нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Для другого возраста минимумы другие: