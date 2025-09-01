На розмір пенсії впливає кількість набутого стажу. Також від цього показника залежить час, коли особа зможе піти на заслужений відпочинок.

Яка буде пенсія при 35 роках стажу?

Якщо особа хоче піти на пенсію у 60 і вона почала працювати в 25, то кількість її стажу потенційно має складати – 35 років, пише 24 Канал.

Зверніть увагу! При розрахунку пенсії, до уваги береться лише офіційний стаж. Також у загальну кількість може зараховуватись і інша діяльність. Йдеться, зокрема, про навчання у вищі до 2004 року.

Розглянемо ситуацію, де:

особа хоче піти на пенсію в 60 років;

загальна кількість підтвердженого стажу склала 35 років;

дохід – 10 тисяч гривень;

громадянин хоче піти на пенсію на загальних умовах.

Зауважте! Для розрахунків скористаємось пенсійним калькулятором.

35 років стажу у 2025 році достатньо, аби піти на пенсію в 60 років. Виплата в такому випадку складе орієнтовно – 3,8 тисячі гривень.



Яка буде пенсія, якщо працював 35 років офіційно і хочеш піти на пенсію у 60 років у 2025 / Скриншот пенсійний калькулятор

Які мінімуми стажу у 2025 році для виходу на пенсію?

Щоб піти на пенсію у 60 років цьогоріч потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Для іншого віку мінімуми інші: