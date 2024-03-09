Будущая пенсия: как в Дие узнать размер выплат

Все желающие могут узнать размер своей будущей пенсии через личный кабинет в Дії. В частности можно проверить, сколько человек заработал за свою жизнь.

Как узнать размер будущей пенсии

Посмотреть свою будущую пенсию в Дії можно только через веб-портал ресурса. В приложении это сделать нельзя.

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Чтобы проверить размер будущих выплат, нужно сделать следующие шаги:

Зайти в свой кабинет и выбрать раздел "Услуги".

Нажать "Пенсии, льготы и помощь" и выберите нужную вам функцию: "Справка о доходах пенсионера", "Назначение пенсии", "Перерасчет пенсии", "Справка ОК-5", "Справка ОК-7" и прочее.

"Справка ОК-5" – информация о суммах заработка для начисления пенсии, страхового стажа, уплаты страховых взносов.

"Справка ОК-7" – сведения о суммах заработной платы, с которой уплачивается ЕСВ и страховой стаж за период с 2011 года. Позволит определить страховой стаж для расчета сумм больничных, начисления пособия по безработице и т.д.

Какие доплаты можно получить по возрасту

Ежемесячную доплату к пенсии по возрасту можно получить дожив минимум до 70 лет. Они выглядят так:

в 70 лет – 300 гривен;

в 75 лет – 456 гривен;

в 80 лет – 570 гривен.

Такие надбавки не назначают для пенсионеров, которые получают пенсию более 10 340,35 гривен в месяц.