Будущая пенсия: как в Дие узнать размер выплат
9 марта 2024, 14:04Читати новину українською
Все желающие могут узнать размер своей будущей пенсии через личный кабинет в Дії. В частности можно проверить, сколько человек заработал за свою жизнь.
Как узнать размер будущей пенсии
Посмотреть свою будущую пенсию в Дії можно только через веб-портал ресурса. В приложении это сделать нельзя.
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Чтобы проверить размер будущих выплат, нужно сделать следующие шаги:
- Зайти в свой кабинет и выбрать раздел "Услуги".
- Нажать "Пенсии, льготы и помощь" и выберите нужную вам функцию: "Справка о доходах пенсионера", "Назначение пенсии", "Перерасчет пенсии", "Справка ОК-5", "Справка ОК-7" и прочее.
- "Справка ОК-5" – информация о суммах заработка для начисления пенсии, страхового стажа, уплаты страховых взносов.
- "Справка ОК-7" – сведения о суммах заработной платы, с которой уплачивается ЕСВ и страховой стаж за период с 2011 года. Позволит определить страховой стаж для расчета сумм больничных, начисления пособия по безработице и т.д.
Какие доплаты можно получить по возрасту
Ежемесячную доплату к пенсии по возрасту можно получить дожив минимум до 70 лет. Они выглядят так:
- в 70 лет – 300 гривен;
- в 75 лет – 456 гривен;
- в 80 лет – 570 гривен.
Такие надбавки не назначают для пенсионеров, которые получают пенсию более 10 340,35 гривен в месяц.