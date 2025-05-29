Разница ошеломляет: сколько в долларах получают пенсионеры Украины и ЕС

Размер украинских пенсий, как известно, отличается от европейских. Однако если посчитать выплаты в долларах, контраст особенно впечатляет.

Какие средняя пенсия в Европе в долларах

Средняя пенсия по возрасту в Евросоюзе на одного пенсионера составляет около 1 345 евро в месяц, или 1 547,7 доллара (64 429,6 гривны), сообщает 24 Канал со ссылкой на Eurostat.

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Самые большие выплаты в месяц в Европе получают пенсионеры таких стран:

Исландия – 2 997 евро или 3 448,6 доллара (143 562,8 гривны);

Люксембург – 2 653 евро или 3 052,8 доллара (127 085,9 гривны);

Норвегия – 2 573 евро или 2 959,5 доллара (122 301,3 гривны);

Дания – 2 518 евро или 2 897,5 доллара (119 739,1 гривны);

Швейцария – 2 251 евро или 2 590,2 доллара (107 040 гривен).

Ежемесячная пенсия в четырех крупнейших экономик ЕС значительно выше среднеевропейских показателей:

в Италии – 1 632 евро или 1 877,9 доллара (77 604,2 гривны);

во Франции – 1 571 евро или 1 807,7 доллара (74 703,2 гривны);

в Испании – 1 508 евро или 1 735,3 доллара (71 711, гривны);

в Германии – 1 494 евро или 1 719,1 доллара (71 041,8 гривны).

Самые маленькие пенсии в Европе среди стран-кандидатов на вступление в Евросоюз. В месяц они составляют:

Босния и Герцеговина – 253 евро или 291,1 доллара (12 029,7 гривны);

Турция – 245 евро или 281,9 доллара (11 649,5 гривны);

Албания – 137 евро или 157,6 доллара (6 512,8 гривны).

Стоит знать! В Западной и Северной Европе пенсионные выплаты значительно выше. Но пенсионеры в южных европейских странах более обеспечены, чем в восточных.

Какая средняя пенсия в Украине в долларах

В Украине, по данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в месяц сейчас составляет 6 341 гривну.

Если посчитать среднюю украинскую пенсию в евро, сумма составит 132,37 евро.

В долларах средняя пенсия украинского пенсионера будет 152,32 доллара.

Если посчитать разницу, то получается, что средняя пенсия в Европе более чем в 10 раз выше, чем в Украине (1 345 евро: 132,37 евро = 10,16 или 1 547,7 доллара: 152,32 доллара = 10,6).

Важно! Все расчеты проводились по курсу НБУ по состоянию на 19 июня 2025 года.