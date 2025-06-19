Які середня пенсія у Європі в доларах

Середня пенсія за віком у Євросоюзі на одного пенсіонера складає близько 1 345 євро на місяць, або 1 547,7 долара (64 429,6 гривні), повідомляє 24 Канал з посиланням на Eurostat.

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Найбільші виплати в місяць у Європі отримують пенсіонери таких країн:

Ісландія – 2 997 євро або 3 448,6 долара (143 562,8 гривні);

Люксембург – 2 653 євро або 3 052,8 долара (127 085,9 гривні);

Норвегія – 2 573 євро або 2 959,5 долара (122 301,3 гривні);

Данія – 2 518 євро або 2 897,5 долара (119 739,1 гривні);

Швейцарія – 2 251 євро або 2 590,2 долара (107 040 гривень).

Щомісячна пенсія у чотирьох найбільших економік ЄС значно вища за середньоєвропейські показники:

в Італії – 1 632 євро або 1 877,9 долара (77 604,2 гривні);

у Франції – 1 571 євро або 1 807,7 долара (74 703,2 гривні);

в Іспанії – 1 508 євро або 1 735,3 долара (71 711, гривні);

у Німеччині – 1 494 євро або 1 719,1 долара (71 041,8 гривні).

Найменші пенсії в Європі серед країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу. В місяць вони становлять:

Боснія і Герцеговина – 253 євро або 291,1 долара (12 029,7 гривні);

Туреччина – 245 євро або 281,9 долара (11 649,5 гривні);

Албанія – 137 євро або 157,6 долара (6 512,8 гривні).

Варто знати! У Західній та Північній Європі пенсійні виплати значно вищі. Але пенсіонери у південних європейських країнах більш забезпечені, ніж у східних.

Яка середня пенсія в Україні в доларах

В Україні, за даними Пенсійного фонду, середня пенсія в місяць наразі складає 6 341 гривню.

Якщо порахувати середню українську пенсію у євро, сума складе 132,37 євро.

У доларах середня пенсія українського пенсіонера буде 152,32 долара.

Якщо порахувати різницю, то виходить, що середня пенсія в Європі більш ніж у 10 разів вища, ніж в Україні (1 345 євро: 132,37 євро = 10,16 або 1 547,7 долара: 152,32 долара = 10,6).

Важливо! Усі розрахунки проводилися за курсом НБУ станом на 19 червня 2025 року.