Школьная математика все же пригодится: как рассчитать свою будущую пенсию

Условия выхода на пенсию украинцам постоянно меняются, однако посчитать размер своей будущей пенсии можно уже сейчас. Для этого понадобится простая математика.

Как посчитать размер будущей пенсии

Для этого нужно воспользоваться формулой – размер средней зарплаты умножить на индивидуальный коэффициент зарплаты и умножить на коэффициент страхового стажа = пенсия.

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Размер средней зарплаты

Чтобы узнать, вам нужно суммарный заработок за последние три года разделить на количество календарных дней за этот период. То, что получится, нужно умножить на количество отработанных месяцев за последние три года.

Индивидуальный коэффициент зарплаты

Это показатель соотношения вашей зарплаты к средней зарплате в Украине. Сначала нужно свои месячные выплаты поделить на среднюю зарплату. Далее нужно вычислить средний коэффициент за все участвовавшие в расчете месяцы, а затем найти среднее значение.

Коэффициент страхового стажа

Это общее количество лет вашего стажа умножено на 0,01. После этого можно рассчитывать размер пенсии по основной формуле.

Еще один способ подсчитать пенсию

Есть более простой способ вычислить свои будущие пенсионные выплаты. Для этого нужно воспользоваться сайтом ПФУ и воспользоваться следующей инструкцией:

в личном кабинете на верхней панели выберите опцию "Пенсионный калькулятор";

проверьте данные о себе;

выберите алгоритм расчета пенсии;

укажите дату обращения;

нажмите кнопку "Сохранить и рассчитать".

Для расчета заработной платы используются показатели зарплаты и средней зарплаты на тот момент.

Ваш результат сохранится в личном кабинете, потому вы всегда сможете его просмотреть.