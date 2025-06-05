Какого числа выплатят пенсию в июне 2025 года

Пенсионный фонд Украины уже начал выплачивать пенсии за июнь 2025 года. Получить выплаты пенсионеры смогут через почту или банки в течение месяца.

Когда выплатят пенсию в июне

Выплату пенсий в Украине Пенсионный фонд осуществит с 4 по 25 июня. Каждый пенсионер получит средства в свой выплатный период, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Пенсионеры, которые получают повышение к пенсии для обеспечения социальных гарантий, имеют право на первоочередную выплату пенсий до 10 числа. К таким категориям относятся:

инвалиды войны;

участники боевых действий;

лица, которые имеют особые заслуги перед Украиной;

члены семей погибших защитников.

Стоит знать! Если установленная пенсионеру дата выплаты пенсии приходится на выходной день или праздничный, то средства могут выплатить досрочно, однако не ранее выплатного периода.

Как будут выплачивать пенсии в июне

Пенсионный фонд уже направил на финансирование пенсионных выплат в июне 2025 года 1,4 миллиарда гривен.

Третьего июня начато финансирование пенсий за июнь 2024 года,

– сообщил ПФУ.

Выплаты в июне пенсионеры смогут получить двумя способами – через "Укрпочту" и банковские учреждения:

Выплата пенсий через Укрпочту может осуществляться непосредственно в отделениях почтовой связи или с доставкой на домашний адрес пенсионера. Доставка происходит по графику обслуживания участка.

Пенсионные выплаты банковскими учреждениями осуществляется через текущие счета пенсионеров в банках.

Стоит знать! В июне части работающих пенсионеров также выплатят доплаты к пенсиям за три месяца. Им пересчитали пенсии еще с 1 апреля, однако выплаты поступят задним числом сразу за 3 месяца.