Доплаты в мае: какие пенсионеры получат повышенные выплаты

29 апреля 2024, 16:14
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В мае не запланировано никаких новых повышений выплат для пенсионеров. Несмотря на это, некоторые все же получат "повышение", связанное с возрастом.

Кто получит надбавку

С 1 мая пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста и более, могут получить надбавку к своим выплатам. Ее назначают через месяц после дня рождения лица.

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Стоит отметить, что такое повышение касается всех, кроме тех, кто имеет пенсию выше 10 340,35 гривен.

Размер надбавок

  • от 70 до 74 лет – 300 гривен,
  • от 75 до 79 лет – 456 гривен,
  • свыше 80 лет – 570 гривен.
Напомним! Пенсионеры могут получить бесплатный проезд во всех видах общественного наземного транспорта, кроме такси. Также бесплатным может быть проезд в железнодорожном сообщении, если речь идет о пригородных рейсах.

Какой налог могут не платить пенсионеры

Пенсионеры, которые получают выплаты по возрасту, могут не платить налог на землю, если их участок:

  • участок до 0,01 гектара допустим для строительства индивидуальных гаражей;
  • до 0,10 гектара предоставляется для проведения индивидуального дачного строительства;
  • до 0,12 гектара – для садоводства;
  • до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах;
  • до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в городах;
  • до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в поселках городского типа;
  • до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства.
Автор: Тетяна Стельмах