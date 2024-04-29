Доплаты в мае: какие пенсионеры получат повышенные выплаты

В мае не запланировано никаких новых повышений выплат для пенсионеров. Несмотря на это, некоторые все же получат "повышение", связанное с возрастом.

Кто получит надбавку

С 1 мая пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста и более, могут получить надбавку к своим выплатам. Ее назначают через месяц после дня рождения лица.

Читайте также Какие льготы имеют лица с инвалидностью III группы: объяснение Минсоцполитики

Стоит отметить, что такое повышение касается всех, кроме тех, кто имеет пенсию выше 10 340,35 гривен.

Размер надбавок

от 70 до 74 лет – 300 гривен,

от 75 до 79 лет – 456 гривен,

свыше 80 лет – 570 гривен.

Какой налог могут не платить пенсионеры

Пенсионеры могут получить бесплатный проезд во всех видах общественного наземного транспорта, кроме такси. Также бесплатным может быть проезд в железнодорожном сообщении, если речь идет о пригородных рейсах.

Пенсионеры, которые получают выплаты по возрасту, могут не платить налог на землю, если их участок: