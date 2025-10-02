Сегодня Пенсионный Фонд исполняет 85% всех социальных расходов страны. Сервисные центры продолжают работать и осуществлять выплаты украинцам даже в условиях полномасштабного вторжения.

В ПФУ рассказали, что в фокусе также оставались поддержка пенсионеров, которые стали ВПО или выехали за границу, физическая идентификация, компенсации для семей погибших военных, новый механизм добровольного участия в страховании и перерасчеты пенсий.

Глава правления Пенсионного фонда Украины Капинус Евгений в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, как менялась пенсионная система с 2022 по 2025 год, как работает индексация, какой сейчас нужен страховой стаж для выхода на пенсию и реально ли его достичь, или как "докупить" стаж, если не хватает.

Как ПФУ работает в условиях войны и какие стоят вызовы?

Украина находится в состоянии полномасштабной войны с 2022 года. Какие вызовы принес Пенсионному фонду Украины период с 2022 года по настоящий 2025 год? И удалось ли отреагировать на них вовремя?

С 24 февраля 2022 года мы все живем в сложных условиях военного положения. Не является исключением и система Пенсионного фонда Украины. С первого дня полномасштабного вторжения Фонд оперативно реагировал на все вызовы и проблемные вопросы, которые возникали перед системой в связи с военной агрессией.

Пенсионный фонд Украины смог быстро перестроить свою деятельность под военные реалии, что позволило наладить стабильную работу территориальных управлений и обеспечить бесперебойное предоставление услуг тем, кто в этом нуждается.

По внедренному в системе Пенсионного фонда Украины принципу экстерриториальности люди могут обратиться за решением своих вопросов по пенсионному обеспечению, предоставлению субсидий и льгот, страховых выплат, предоставлению государственных социальных пособий в любой работающий центр Фонда независимо от своего места жительства.

Безусловно, мы заботимся и о безопасности работы специалистов Пенсионного фонда и посетителей. Поэтому сегодня работают все 25 главных управлений и 518 сервисных центров Фонда.

Также мы продолжаем работу по приближению услуг к местам проживания граждан. Так, наши услуги предоставляются специалистами за пределами управлений Фонда на удаленных рабочих местах.

За эти почти четыре года полномасштабной войны, начиная с марта 2022 года, органами Пенсионного фонда Украины было предоставлено более 40 миллионов услуг, из них около 9 миллионов – только в этом году.

В целом события этой войны, частые атаки беспилотников и ракетные обстрелы побуждают миллионы людей искать более безопасные места для проживания, и экстерриториальность обслуживания посетителей, которая внедрена в систему Пенсионного фонда Украины, – это именно тот механизм, позволяющий в полной мере выполнять поставленные перед нами задачи. И за период войны количество таких задач и наших полномочий значительно расширилось.

В конце 2022 года Пенсионному фонду Украины были переданы функции по назначению и выплате жилищных субсидий и льгот.

С начала 2023 года Фонд стал уполномоченным органом управления в системе общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве.

С 1 июля 2024 года Пенсионный фонд Украины назначает и осуществляет выплаты некоторым категориям лиц, которые имеют особые и особенные трудовые заслуги перед Родиной, или работают в специальных условиях, которые ранее проводились органами социальной защиты населения.

А с 1 июля 2025 года от органов социальной защиты населения Фонду переданы функции по назначению и выплате еще 39 видов государственных социальных пособий и социальных стипендий.

Сейчас Пенсионный фонд Украины администрирует фактически 85% всех социальных расходов государства.

– Ежемесячно выплачиваются пенсии почти 10,3 миллиона пенсионеров.

– Страховые выплаты – более 156 тысячам пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профзаболевания.

– Обеспечена выплата назначенных жилищных субсидий и льгот в среднем для более чем 2,8 миллиона получателей.

– С 1 июля 2025 года к контингенту получателей выплат от Пенсионного фонда Украины добавилось еще около 3,3 миллиона человек – получатели государственной соцпомощи, компенсаций, социальных стипендий.

Как рассчитывается индексация пенсий и будет ли перерасчет до конца года?

В этом году Пенсионному фонду Украины удалось провести индексацию пенсий на уровне 11,5%. Как рассчитывается процент индексации и почему повышение выплат было осуществлено именно на 11,5%, а в прошлом году было проиндексировано лишь на 8%?

Дело в том, что коэффициент индексации соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение, по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавшими году, который является предыдущим относительно года, в котором проводится увеличение.

Коэффициент увеличения показателя средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, ежегодно определяет Правительство. В этом году пенсии были пересчитаны с применением коэффициента в размере 1,115.

По данным Государственной службы статистики Украины, показатель роста потребительских цен за 2024 год (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года) составляет 112%.

Показатель роста средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, который учитывается для исчисления пенсии 111,05% (соотношение средней заработной платы за 2021 – 2023 годы – 13 559,41 гривны, за 2022 – 2024 годы – 15 057,09 гривны).

Соответственно соотношение 50% этих показателей в итоге дает коэффициент индексации на уровне 1,115.

Относительно размера прошлогоднего коэффициента и коэффициентов предыдущих лет, то они определялись по такому же механизму.

Предполагается ли повышение пенсий до конца текущего года? Если да, то какие именно?

Законодательством предусмотрено несколько видов массовых перерасчетов пенсий. Это, собственно, ежегодная индексация, перерасчеты работающим пенсионерам, перерасчеты в случае увеличения размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы, которые определяются законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

Индексацию провели с марта, с апреля осуществили перерасчет работающим пенсионерам. Но еще есть целый ряд так называемых "регламентных" перерасчетов, которые Пенсионный фонд Украины проводит ежемесячно.

Речь идет о перерасчетах в связи с уточнением показателей средней заработной платы, при трудоустройстве или увольнении пенсионеров, при достижении ими определенного возраста (65, 70, 75 или 80 лет), что может быть основанием для изменения размера пенсий.

Какие результаты нынешней кампании по идентификации пенсионеров? В частности, сколько внутренне перемещенных лиц прошли процедуру?

Ранее, до марта этого года, обязанность проходить физическую идентификацию для продолжения получения пенсий была только у одной категории пенсионеров, а именно тех, кто получил статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года.

Сегодня из-за полномасштабного военного вторжения такой статус есть у многих украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома в поисках безопасности и защиты уже после этой даты. Кто-то выехал за границу, кто-то переместился в пределах страны. Поэтому встал вопрос установления физического лица-получателя выплат, чтобы проверить, что он жив и средства получает именно тот человек, которому они предназначены.

Для урегулирования этой ситуации Кабинет министров Украины принял изменения, согласно которым для получения пенсионных выплат проходить физическую идентификацию должны граждане, временно проживающие за рубежом или на временно оккупированных территориях.

Прохождение физической идентификации должно происходить ежегодно до 31 декабря. Поэтому процесс продолжается.

По состоянию на 1 сентября 2025 идентификацию средствами видеоконференцсвязи прошли 218,5 тысячи человек.

Путем авторизации на веб-портале Пенсионного фонда Украины с помощью Дия.Пидпис – 210 тысяч человек.

В зарубежном дипломатическом учреждении Украины – 194 человека.

По личному обращению в сервисных центрах Главных управлений Пенсионного фонда Украины – 102 тысячи человек,

В учреждениях "Ощадбанк" – 23,1 тысячи человек.

Кроме основной пенсии, на какую поддержку могут рассчитывать украинские пенсионеры во время войны?

Пенсионеры – одна из самых уязвимых категорий населения, тем более в условиях войны. Поэтому считаем главной задачей обеспечить своевременную выплату пенсий каждому пенсионеру.

Все, кто в период войны переселился с временно оккупированных территорий или территорий ведения боевых действий, в том числе пенсионеры, и получили статус ВПО, могут получить помощь на проживание в размере от 2 000 до 3 000 гривен в зависимости от категории лиц.

Кроме того, выплата от международных организаций на твердое топливо населению прифронтовых территорий является дополнительной поддержкой, которая в этом году в очередной раз будет выплачена наиболее уязвимым категориям граждан.

Такими категориями определены, в частности, одинокие нетрудоспособные лица пенсионного возраста, которые фактически проживают в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях и проживают в жилых помещениях, отапливаемых твердым печным бытовым топливом.

Как получить выплаты по потере кормильца и от чего они зависят?

К сожалению, много защитников и защитниц, которые сейчас защищают страну, рискуют погибнуть на фронте, что может привести к потере главного кормильца в семье. В течение какого периода семья сможет получать пенсию по потере кормильца?

Право получать пенсию по потере кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи погибшего, которые были на его иждивении. В частности, это жена (или муж), отец, мать, дети до 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет.

Детям пенсии за погибшего отца или мать назначается и выплачивается по месяц достижения возраста 18 лет, а если ребенок учится на дневной форме обучения – до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет.

Матери (отцу), жене (мужу) погибшего, достигшим пенсионного возраста пенсия назначается на срок бессрочно, а тем, которые являются лицами с инвалидностью, – на весь срок установления инвалидности.

Размер такой пенсии определяется в зависимости от размера денежного обеспечения погибшего кормильца, а также количества иждивенцев, которым назначена пенсия.

За военнослужащих, которые имеют статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, нетрудоспособным членам семьи может быть назначена пенсия в связи с потерей кормильца. И право на такую пенсию не зависит от продолжительности страхового стажа, который приобрел военнослужащий.

Как меняется размер страхового стажа и сколько лет нужно для выхода на пенсию в 2025 году?

Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев. Поэтому в 2028 году он составит 35 лет, то есть украинцам для выхода на пенсию придется работать еще больше. Есть ли в планах изменить начисление стажа?

Действующий возрастной стандарт выхода на пенсию был заложен еще с октября 2017 года. Таким образом, возраст выхода на пенсию зависит от продолжительности страхового стажа, который приобрел человек. А это может быть 60, 63 или 65 лет.

Тем, кто в 2025 году достиг возраста 60 лет для назначения пенсии, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Действительно, закон предусматривает, что ежегодно страховой стаж, который дает право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

Однако приобрести такой страховой стаж вполне реально. Для приобретения 35 лет страхового стажа до достижения 60 лет нужно начать работать, и главное – платить страховые взносы не позднее чем в 25 лет. Но согласно материалам пенсионных дел, трудовая деятельность обычно начинается раньше.

Наши статистические данные свидетельствуют, что сегодня средняя продолжительность страхового стажа пенсионеров – более 37,5 лет.

Сейчас в Украине разрешено на добровольных началах с 16 лет платить взносы в Пенсионный фонд Украины на будущую пенсию. Это может помочь с вопросом о ежегодном увеличении стажа?

Да, действительно, такая возможность есть. Сегодня добровольное участие в пенсионном страховании могут принимать как застрахованные, так и не застрахованные лица старше 16 лет, но при определенных условиях.

Например, имеется информация о лице в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а также не назначена пенсия в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Объясняю, как уплата добровольных пенсионных взносов может помочь в увеличении страхового стажа:

Право на пенсию зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа в течение трудовой деятельности. При этом в страховой стаж в период после 2004 года засчитываются только те периоды, за которые уплачены взносы с заработной платы не менее минимального размера (на сегодня минимальный страховой взнос – 1 760 гривен).

Если же стажа не хватает, то человек может "докупить" страховой стаж путем добровольного участия в системе общеобязательного страхования. Но стоит об этом позаботиться заранее.

Напоминаю, что возможность "докупить" страховой стаж существует уже давно – еще с 2004 года. Согласно таким договорам взносы уплачиваются регулярно и в определенных размерах в период не менее 12 месяцев, или единовременно, если речь идет о "покупке" стажа за прошлый период.

А новая модель участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании, которая заработала с марта 2023 года, значительно упростила и дополнила уже имеющийся механизм добровольного участия.

Новый механизм рассчитан прежде всего на людей, которые потеряли заработок полностью или частично, но имеют финансовую способность самостоятельно платить страховые взносы, чтобы не потерять страховой стаж.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно заключить в электронной форме Договор с Пенсионным фондом Украины через веб-портал электронных услуг и оплатить добровольный взнос.

Предусмотрена возможность вносить добровольный платеж не только за себя, но и в пользу другого человека.

Какая сейчас ситуация в целом с добровольными страховыми взносами, позволяющими увеличить пенсионные выплаты? Часто ли украинцы обращаются по этому вопросу?

Если говорить о тех, кто уже воспользовался такой возможностью, то мы видим, что с каждым днем все больше украинцев начали пользоваться преимуществами нового механизма добровольного участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Со времени реализации сервиса, то есть с марта 2023 года, через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины заключено более 11 тысяч договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, по которым сделано почти 53 тысячи платежей на общую сумму более 117 миллионов гривен.

Почти 70% всех осуществленных платежей – это платежи в размере минимального страхового взноса. Замечу, что именно взнос, уплаченный в размере не менее минимального, является основанием для зачисления в страховой стаж месяца, в котором поступили оплата.

Как проверить платит ли работодатель за работника страховые взносы?

Кроме того, существует еще проблема, которая касается работодателей, которые не сообщают своим работникам о прекращении уплаты страховых взносов. Где можно проверить платит ли работодатель страховые взносы? Могут ли пенсионеры восстановить свой стаж в случае прекращения взносов? И как это сделать?

Контролировать уплату страхователями с вашей зарплаты страховых взносов можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, где содержится вся информация о размере начисленной заработной платы, уплате страховых взносов и продолжительности приобретенного страхового стажа.

Войти в личный кабинет можно с помощью квалифицированной электронной подписи или Дия.Пидпис, или средствами интегрированной системы электронной идентификации ID.GOV.UA, в том числе с использованием технологии Bank ID.

Кроме того, информацию о сумме заработка, приобретенном страховом стаже, уплате страховых взносов застрахованное лицо может получить, заказав справку по форме ОК-5.

Обратите внимание! В электронном виде ее можно получить как через портал Пенсионного фонда Украины, так и через приложение Дия.

В случае отсутствия страховых взносов человек может обратиться непосредственно к своему работодателю с письменным требованием о начислении и уплате.

Если же работодатель не реагирует, можно обратиться с жалобой в органы Государственной налоговой службы Украины, осуществляющие функции по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование или в территориальные органы Государственной службы Украины по вопросам труда.

Как засчитывается стаж для лиц ухаживающих за лицами с инвалидностью?

Напоследок вопрос о людях, которые ухаживают за лицами с инвалидностью. Засчитывается ли им страховой стаж и при каких условиях?

Да, это происходит по закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", предусматривающем зачисление в страховой стаж трудоспособных неработающих лиц периодов ухода, в частности за ребенком с инвалидностью, тяжело больным человеком и тому подобное.

Именно при соблюдении указанных условий период ухода учитывается в страховой стаж человека, поскольку в этот период он является застрахованным лицом. А страхователем для него, который подает и соответствующую отчетность, является соответствующий орган, выплачивающий ему помощь, надбавку или компенсацию.