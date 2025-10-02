Сьогодні Пенсійний Фонд виконує 85% усіх соціальних видатків країни. Сервісні центри продовжують працювати та здійснювати виплати українцям навіть в умовах повномасштабного вторгнення.

У ПФУ розповіли, що у фокусі також залишалися підтримка пенсіонерів, які стали ВПО або виїхали за кордон, фізична ідентифікація, компенсації для родин загиблих військових, новий механізм добровільної участі у страхуванні та перерахунки пенсій.

Голова правління Пенсійного фонду України Капінус Євгеній в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, як змінювалась пенсійна система з 2022 по 2025 рік, як працює індексація, який зараз потрібен страховий стаж для виходу на пенсію та чи реально його досягнути, або ж як "докупити" стаж, якщо бракує.

Як ПФУ працює в умовах війни та які є виклики?

Україна перебуває у стані повномасштабної війни з 2022 року. Які виклики приніс Пенсійному фонду України період з 2022 року по теперішній 2025 рік? І чи вдалося відреагувати на них вчасно?

З 24 лютого 2022 року ми всі живемо у складних умовах воєнного стану. Не є винятком і система Пенсійного фонду України. З першого дня повномасштабного вторгнення Фонд оперативно реагував на всі виклики та проблемні питання, які поставали перед системою у зв'язку з військовою агресією.

Пенсійний фонд України зміг швидко перелаштувати свою діяльність під воєнні реалії, що дозволило налагодити стабільну роботу територіальних управлінь і забезпечити безперебійне надання послуг тим, хто цього потребує.

За впровадженим у системі Пенсійного фонду України принципом екстериторіальності люди можуть звернутися за розв'язанням своїх питань з пенсійного забезпечення, надання субсидій та пільг, страхових виплат, надання державних соціальних допомог до будь-якого центру Фонду, що працює, незалежно від свого місця проживання.

Безумовно, ми дбаємо і про безпеку роботи фахівців Пенсійного фонду та відвідувачів. Відтак сьогодні працюють усі 25 головних управлінь та 518 сервісних центрів Фонду.

Також ми продовжуємо роботу щодо наближення послуг до місць проживання громадян. Так, наші послуги надаються фахівцями поза межами управлінь Фонду на віддалених робочих місцях.

За ці майже чотири роки повномасштабної війни, починаючи з березня 2022 року, органами Пенсійного фонду України було надано більш як 40 мільйонів послуг, з них близько 9 мільйонів – тільки цього року.

Загалом події цієї війни, часті атаки безпілотників та ракетні обстріли спонукають мільйони людей шукати безпечніші місця для проживання, і екстериторіальність обслуговування відвідувачів, яка впроваджена в систему Пенсійного фонду України, – це саме той механізм, що дозволяє повною мірою виконувати поставлені перед нами завдання. І за період війни кількість таких завдань і наших повноважень значно розширилась.

Наприкінці 2022 року Пенсійного фонду України було передано функції з призначення та виплати житлових субсидій та пільг.

З початку 2023 року Фонд став уповноваженим органом управління в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництву.

З 1 липня 2024 року Пенсійний фонд України призначає та здійснює виплати деяким категоріям осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, або працюють у спеціальних умовах, які раніше проводились органами соціального захисту населення.

А з 1 липня 2025 року від органів соціального захисту населення Фонду передано функції з призначення та виплати ще 39 видів державних соціальних допомог та соціальних стипендій.

Наразі Пенсійний фонд України адмініструє фактично 85% всіх соціальних видатків держави.

– Щомісяця виплачуються пенсії майже 10,3 мільйона пенсіонерів.

– Страхові виплати – понад 156 тисячам потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та профзахворювання.

– Забезпечено виплату призначених житлових субсидій та пільг у середньому для більш ніж 2,8 мільйона отримувачів.

– З 1 липня 2025 року до контингенту отримувачів виплат від Пенсійного фонду України додалось ще близько 3,3 мільйона осіб – одержувачі державних соцдопомог, компенсацій, соціальних стипендій.

Як розраховується індексація пенсій й чи буде перерахунок до кінця року?

Цьогоріч Пенсійному фонду України вдалося провести індексацію пенсій на рівні 11,5%. Як розраховується відсоток індексації та чому підвищення виплат було здійснено саме на 11,5%, а торік було проіндексовано лише на 8%?

Річ у тім, що коефіцієнт індексації відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

Коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, щороку визначає Уряд. Цьогоріч пенсії було перераховано із застосуванням коефіцієнта у розмірі 1,115.

За даними Державної служби статистики України, показник зростання споживчих цін за 2024 рік (грудень 2024 року до грудня 2023 року) становить 112%.

Показник зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії 111,05% (співвідношення середньої заробітної плати за 2021 – 2023 роки – 13 559,41 гривні, за 2022 – 2024 роки – 15 057,09 гривні).

Відповідно співвідношення 50% цих показників у підсумку дає коефіцієнт індексації на рівні 1,115.

Щодо розміру тогорічного коефіцієнта і коефіцієнтів попередніх років, то вони визначались за таким самим механізмом.

Чи передбачається підвищення пенсій до кінця поточного року? Якщо так, то які саме?

Законодавством передбачено кілька видів масових перерахунків пенсій. Це, власне, щорічна індексація, перерахунки пенсіонерам, які працюють, перерахунки в разі збільшення розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, які визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Індексацію провели з березня, з квітня здійснили перерахунок пенсіонерам, які працюють. Але ще є ціла низка так званих "регламентних" перерахунків, які Пенсійний фонд України проводить щомісяця.

Йдеться про перерахунки у зв'язку з уточненням показників середньої заробітної плати, під час працевлаштування чи звільнення пенсіонерів, при досягненні ними певного віку (65, 70, 75 чи 80 років), що може бути підставою для зміни розміру пенсій.

Які результати цьогорічної кампанії з ідентифікації пенсіонерів? Зокрема, скільки внутрішньо переміщених осіб пройшли процедуру?

Раніше, до березня цього року, обов'язок проходити фізичну ідентифікацію для продовження отримання пенсій мала лише одна категорія пенсіонерів, а саме ті, які набули статусу внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року.

Сьогодні через повномасштабне військове вторгнення такий статус мають чимало українців, які змушені були залишити свої домівки в пошуках безпеки та захисту вже після цієї дати. Хтось виїхав за кордон, хтось перемістився в межах країни. Тому постало питання встановлення фізичної особи-отримувача виплат, щоб перевірити, що вона жива і кошти отримує саме та людина, якій вони призначені.

Для врегулювання цієї ситуації Кабінет міністрів України ухвалив зміни, згідно з якими для отримання пенсійних виплат проходити фізичну ідентифікацію мають громадяни, які тимчасово проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

Проходження фізичної ідентифікації має відбуватись щороку до 31 грудня. Тому процес триває.

Станом на 1 вересня 2025 року ідентифікацію засобами відеоконференцзв’язку пройшли 218,5 тисячі осіб.

Шляхом авторизації на вебпорталі Пенсійного фонду України за допомогою Дія.Підпис – 210 тисяч осіб.

У закордонній дипломатичній установі України – 194 особи.

За особистим зверненням у сервісних центрах Головних управлінь Пенсійного фонду України – 102 тисячі осіб,

В установах "Ощадбанк" – 23,1 тисячі осіб.

Крім основної пенсії, на яку підтримку можуть розраховувати українські пенсіонери під час війни?

Пенсіонери – одна з найвразливіших категорій населення, тим паче в умовах війни. Тож вважаємо найголовнішим завданням забезпечити своєчасну виплату пенсій кожному пенсіонеру.

Усі, хто в період війни переселився з тимчасово окупованих територій чи територій ведення бойових дій, у тому числі пенсіонери, та отримали статус ВПО, можуть отримати допомогу на проживання в розмірі від 2 000 до 3 000 гривень залежно від категорії осіб.

Крім того, виплата від міжнародних організацій на тверде паливо населенню прифронтових територій є додатковою підтримкою, яка в цьому році в чергове буде виплачена найбільш вразливим категоріям громадян.

Такими категоріями визначені, зокрема, одинокі непрацездатні особи пенсійного віку, які фактично проживають у Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях і мешкають у житлових приміщеннях, що опалюються твердим пічним побутовим паливом.

Як отримати виплати по втраті годувальника й від чого вони залежать?

На жаль, багато захисників і захисниць, які нині боронять країну, ризикують загинути на фронті, що може призвести до втрати головного годувальника в родині. Протягом якого періоду сім'я зможе отримувати пенсію за втратою годувальника?

Право отримувати пенсію за втратою годувальника мають непрацездатні члени сім'ї загиблого, які були на його утриманні. Зокрема, це дружина (або ж чоловік), батько, мати, діти до 18 років або старші від цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років.

Дітям пенсії за загиблого батька або матір призначається та виплачується по місяць досягнення віку 18 років, а якщо дитина навчається на денній формі навчання – до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років.

Матері (батьку), дружині (чоловіку) загиблого, які досягли пенсійного віку пенсія призначається на термін безстроково, а тим, які є особами з інвалідністю, – на весь строк встановлення інвалідності.

Розмір такої пенсії визначається залежно від розміру грошового забезпечення загиблого годувальника, а також кількості утриманців, яким призначено пенсію.

За військовослужбовців, які мають статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, непрацездатним членам сім'ї може бути призначена пенсія у зв'язку з втратою годувальника. І право на таку пенсію не залежить від тривалості страхового стажу, який набув військовослужбовець.

Як змінюється розмір страхового стажу й скільки років треба мати для виходу на пенсію у 2025 році?

Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців. Відтак у 2028 році він становитиме 35 років, тобто українцям для виходу на пенсію доведеться працювати ще більше. Чи є у планах змінити нарахування стажу?

Чинний віковий стандарт виходу на пенсію був закладений ще з жовтня 2017 року. Таким чином, вік виходу на пенсію залежить від тривалості страхового стажу, який набула людина. А це може бути 60, 63 або 65 років.

Тим, хто у 2025 році досяг віку 60 років для призначення пенсії, потрібно мати не менше 32 років страхового стажу. Дійсно, закон передбачає, що щороку страховий стаж, який дає право виходу на пенсію в 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

Однак набути такий страховий стаж цілком реально. Для набуття 35 років страхового стажу до досягнення 60 років потрібно почати працювати, і головне – сплачувати страхові внески не пізніше ніж у 25 років. Але згідно з матеріалами пенсійних справ, трудова діяльність зазвичай розпочинається раніше.

Наші статистичні дані свідчать, що сьогодні середня тривалість страхового стажу пенсіонерів – понад 37,5 років.

Зараз в Україні дозволено на добровільних засадах із 16 років сплачувати внески до Пенсійного фонду України на майбутню пенсію. Це може допомогти з питанням про щорічне збільшення стажу?

Так, дійсно, така можливість є. Сьогодні добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати як застраховані, так і не застраховані особи старші 16 років, але за певних умов.

Наприклад, наявна інформація про особу в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також не призначено пенсію в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Поясню, як сплата добровільних пенсійних внесків може допомогти у збільшені страхового стажу:

Право на пенсію залежить від тривалості набутого страхового стажу протягом трудової діяльності. При цьому до страхового стажу в період після 2004 року зараховуються лише ті періоди, за які сплачено внески із заробітної плати не менше мінімального розміру (на сьогодні мінімальний страховий внесок – 1 760 гривень).

Якщо ж стажу бракує, то людина може "докупити" страховий стаж шляхом добровільної участі в системі загальнообов’язкового страхування. Але варто про це потурбуватись заздалегідь.

Нагадую, що можливість "докупити" страховий стаж існує вже давно – ще з 2004 року. Відповідно до таких договорів внески сплачуються регулярно та у визначених розмірах у період не менше 12 місяців, або одноразово, якщо йдеться про "купівлю" стажу за минулий період.

А нова модель участі в загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні, яка запрацювала з березня 2023 року, значно спростила та доповнила вже наявний механізм добровільної участі.

Новий механізм розрахований насамперед на людей, які втратили заробіток повністю чи частково, але мають фінансову спроможність самостійно сплачувати страхові внески, щоб не втратити страховий стаж.

Щоб скористатися цією можливістю, потрібно укласти в електронній формі Договір з Пенсійним фондом України через вебпортал електронних послуг та сплатити добровільний внесок.

Передбачена можливість вносити добровільний платіж не лише за себе, а й на користь іншої людини.

Яка зараз ситуація загалом із добровільними страховими внесками, що дозволяють збільшити пенсійні виплати? Чи часто українці звертаються з цього питання?

Якщо говорити про тих, хто вже скористався такою можливістю, то ми бачимо, що з кожним днем усе більше українців почали послуговуватися перевагами нового механізму добровільної участі в загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні.

З часу реалізації сервісу, тобто з березня 2023 року, через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України укладено понад 11 тисяч договорів про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, за якими зроблено майже 53 тисячі платежів на загальну суму понад 117 мільйонів гривень.

Майже 70% всіх здійснених платежів – це платежі в розмірі мінімального страхового внеску. Зауважу, що саме внесок, сплачений у розмірі не менше мінімального, є підставою для зарахування до страхового стажу місяця, в якому надійшли оплата.

Як перевірити чи сплачує роботодавець за працівника страхові внески?

Крім того, існує ще проблема, яка стосується роботодавців, які не повідомляють своїх працівників про припинення сплати страхових внесків. Де можна перевірити чи сплачує роботодавець страхові внески? Чи можуть пенсіонери відновити свій стаж у разі припинення внесків? І як це зробити?

Контролювати сплату страхувальниками з вашої зарплати страхових внесків можна через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, де міститься вся інформація про розмір нарахованої заробітної плати, сплату страхових внесків та тривалість набутого страхового стажу.

Увійти до особистого кабінету можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису або Дія.Підпис, або засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, у тому числі з використанням технології Bank ID.

Крім того, інформацію щодо суми заробітку, набутого страхового стажу, сплати страхових внесків застрахована особа може отримати, замовивши довідку за формою ОК-5.

Зауважте! В електронному вигляді її можна отримати як через портал Пенсійного фонду України, так і через застосунок Дія.

У разі відсутності страхових внесків людина може звернутись безпосередньо до свого роботодавця з письмовою вимогою щодо нарахування та сплати.

Якщо ж роботодавець не реагує, можна звернутися зі скаргою до органів Державної податкової служби України, які здійснюють функції з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або до територіальних органів Державної служби України з питань праці.

Як зараховується стаж для осіб що доглядають за особами з інвалідністю?

Наостанок маю питання щодо осіб, які доглядають за особами з інвалідністю. Чи зараховується їм страховий стаж і за яких умов?

Так, це відбувається за Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", що передбачає зарахування до страхового стажу працездатних осіб, які не працюють, періодів догляду, зокрема за дитиною з інвалідністю, тяжко хворою людиною тощо.

Саме при дотриманні зазначених умов період догляду враховується до страхового стажу людини, оскільки в цей період вона є застрахованою особою. А страхувальником для неї, який подає і відповідну звітність, є відповідний орган, що виплачує їй допомогу, надбавку або компенсацію.