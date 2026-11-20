Выход на заслуженный отдых может преподнести неожиданные сюрпризы для кошелька. Дело в том, что при назначении пенсии государство учитывает не только официальный заработок и накопленный страховой стаж.

От чего на самом деле зависит размер пенсий

Важным остается общий показатель средней зарплаты по стране, о чем говорится в статье 40 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для расчета применяется средняя заработная плата за три календарных года, предшествующих году вашего обращения.

Обратите внимание! Это означает, что украинцы с абсолютно одинаковым стажем будут получать разные суммы, если выйдут на пенсию в разные годы.

Например, в 2025 году базой для расчета была сумма 15 057 гривен.

В то же время в 2026 году этот показатель вырос почти на 16,1% и составляет уже 17 482 гривны.

Соответственно, если подать документы в 2027 году, то формула учтет еще более высокий показатель за 2024–2026 годы, что автоматически увеличит ежемесячную выплату.

Помимо года обращения, крайне важно не пропустить крайний срок подачи самого заявления. Если обратиться в государственные органы не позднее чем через три месяца после достижения пенсионного возраста, то выплаты будут начислены со следующего дня после дня рождения.

Если же затянуть, то деньги за предыдущие месяцы просто пропадут. В таком случае начисление начнется исключительно с даты фактического обращения, а компенсировать упущенное будет невозможно.

Напомним, что процесс оформления пенсии может внезапно остановиться из-за обычной бюрократической ошибки в прошлом. Например, если на титульном листе трудовой книжки имя или фамилия написаны на русском языке, инспекторы могут потребовать привести документ в полное соответствие с украинским паспортом.