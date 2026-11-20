Від чого насправді залежить сума пенсій

Важливим залишається загальний показник середньої зарплати по країні, про що йдеться у статті 40 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Для обчислення застосовується середня заробітна плата за три календарні роки, які передують року вашого звернення.

Зауважте! Це означає, що українці з абсолютно ідентичним стажем отримуватимуть різні суми, якщо підуть на відпочинок у різні роки.

Наприклад, у 2025 році базою для розрахунку була сума 15 057 гривень.

Натомість у 2026 році цей показник зріс майже на 16,1% та становить вже 17 482 гривні.

Відповідно, якщо подати документи у 2027 році, то формула врахує ще вищий показник за 2024 – 2026 роки, що автоматично збільшить щомісячну виплату.

Крім року звернення, критично важливо не пропустити дедлайн подачі самої заяви. Якщо звернутися до державних органів не пізніше ніж через три місяці після досягнення пенсійного віку, то виплати нарахують з наступного дня після дня народження.

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Якщо ж затягнути, то гроші за попередні місяці просто згорять. У такому разі нарахування почнеться виключно з дати фактичного звернення, а компенсувати втрачене буде неможливо.

Нагадаємо, що процес оформлення пенсії може раптово зупинитися через звичайну бюрократичну помилку у минулому. Наприклад, якщо на титульній сторінці трудової книжки ім'я чи прізвище написані російською мовою, інспектори можуть вимагати привести документ у повну відповідність до українського паспорта.