Во время войны многим украинцам приходится переезжать в другую область, а некоторым даже не один раз. Но если молодым приходится искать новую работу, то пенсионеры могут перевести свою пенсию по новому месту жительства.

Кто может перевести пенсию?

После переезда в другую область пенсионеру не нужно прекращать выплаты. Ему лишь необходимо подать заявление в Пенсионный фонд о переводе пенсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Дію".

Смотрите также Риски большие: как пенсионерам, находящимся за рубежом, не потерять свои выплаты

Перевести пенсию в другую область могут:

украинцы, которые переехали на временное или постоянное место жительства;

люди, которые сменили адрес регистрации;

пенсионеры, которые хотят получать выплаты в другом отделении банка или почты.

Важно! При переводе пенсии человек может изменить способ получения выплат, по почте или через банк, просто указав это в заявлении. Пенсию начислят в том же размере, что был до смены места жительства.

Как перевести пенсию?

Подать заявление в Пенсионный фонд пенсионер может лично, обратившись в сервисный центр по новому месту жительства, или дистанционно на портале ПФУ.

Последний способ удобнее, но требует наличия квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Чтобы перевести пенсию, нужно:

перейти на портал электронных услуг ПФУ;

авторизоваться с помощью КЭП;

в меню выбрать раздел "Заявления на назначение/перевод пенсии";

затем выбрать пункт "Перевод пенсионных выплат по новому месту жительства";

заполнить заявление и прикрепить отсканированные копии документов (паспорта, идентификационного кода, банковских реквизитов), а также указать новый адрес;

подписать заявление КЭП и нажать "Отправить".

Стоит знать! Вынужденным переселенцам также продолжают начислять пенсию, однако для этого им необходимо пройти идентификацию, то есть подтвердить свои данные в ПФУ.