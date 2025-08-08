Как не потерять пенсию после переезда в другую область
- Пенсионеры могут перевести пенсию по новому месту жительства, подав заявление в Пенсионный фонд.
Заявление на перевод выплат пенсионеров можно подать лично в сервисном центре или дистанционно на портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Во время войны многим украинцам приходится переезжать в другую область, а некоторым даже не один раз. Но если молодым приходится искать новую работу, то пенсионеры могут перевести свою пенсию по новому месту жительства.
Кто может перевести пенсию?
После переезда в другую область пенсионеру не нужно прекращать выплаты. Ему лишь необходимо подать заявление в Пенсионный фонд о переводе пенсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Дію".
Перевести пенсию в другую область могут:
- украинцы, которые переехали на временное или постоянное место жительства;
- люди, которые сменили адрес регистрации;
- пенсионеры, которые хотят получать выплаты в другом отделении банка или почты.
Важно! При переводе пенсии человек может изменить способ получения выплат, по почте или через банк, просто указав это в заявлении. Пенсию начислят в том же размере, что был до смены места жительства.
Как перевести пенсию?
Подать заявление в Пенсионный фонд пенсионер может лично, обратившись в сервисный центр по новому месту жительства, или дистанционно на портале ПФУ.
Последний способ удобнее, но требует наличия квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Чтобы перевести пенсию, нужно:
- перейти на портал электронных услуг ПФУ;
- авторизоваться с помощью КЭП;
- в меню выбрать раздел "Заявления на назначение/перевод пенсии";
- затем выбрать пункт "Перевод пенсионных выплат по новому месту жительства";
- заполнить заявление и прикрепить отсканированные копии документов (паспорта, идентификационного кода, банковских реквизитов), а также указать новый адрес;
- подписать заявление КЭП и нажать "Отправить".
Стоит знать! Вынужденным переселенцам также продолжают начислять пенсию, однако для этого им необходимо пройти идентификацию, то есть подтвердить свои данные в ПФУ.