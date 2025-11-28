Пенсия по инвалидности: какой размер выплат для II группы в 2025 году

Украинцы с инвалидностью второй группы могут рассчитывать на выплаты от государства. Однако для получения соответствующей пенсии они должны выполнить требования, предусмотренные законодательством.

Какие требования для получения пенсии?

Пенсию по инвалидности II группы назначают при наличии у человека страхового стажа, предусмотренного 32 статьей закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Ветеран труда в Украине: какую надбавку к пенсии выплачивают в 2025 году

Чтобы получить пенсию, человек с инвалидностью II группы должен иметь от 1 до 14 лет страхового стажа. Конкретный размер стажа зависит от возраста, в котором назначают выплаты:

до 23 лет – 1 год страхового стажа;

24 – 26 лет – 2 года стажа;

27 – 28 лет – 3 года стажа;

29 – 31 год – 4 года стажа;

32 – 33 года – 5 лет стажа;

34 – 35 лет – 6 лет стажа;

36 – 37 лет – 7 лет стажа;

38 – 39 лет – 8 лет стажа;

40 – 42 года – 9 лет стажа;

43 – 45 лет – 10 лет стажа;

46 – 48 лет – 11 лет стажа;

49 – 51 год – 12 лет стажа;

52 – 55 лет – 13 лет стажа;

56 – 59 лет – 14 лет стажа;

60 и более лет – 15 лет стажа.

При этом размер пенсии по инвалидности зависит от пенсии по возрасту, которую мог бы получать человек. Он определяется в процентах:

для людей со ІІ группой инвалидности – 90% от пенсии по возрасту.

При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,

– объяснили в ПФУ.

Стоит знать! Пенсию по инвалидности назначают независимо от того, когда наступила инвалидность – во время работы, до устройства на работу или после прекращения работы.

Какая пенсия по инвалидности вследствие войны?

По-другому назначают пенсию для II группы, если инвалидность получена вследствие войны. Такие выплаты регулируются законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", пишет ПФУ.

В этом случае размер пенсии зависит от причины получения инвалидности:

Если военный получил II группу инвалидности вследствие войны, то выплаты составят 80% от его денежного обеспечения;

Для военных с инвалидностью II группы не вследствие войны – 60% от денежного обеспечения.

Назначают пенсию в случае наступления инвалидности:

во время прохождения военной службы;

не позднее 3 месяцев после увольнения со службы;

позже трехмесячного срока после увольнения, если заболевания возникли на службе.

Важно! Страховой стаж при назначении пенсии в связи с инвалидностью из-за войны не учитывается.

Что еще нужно знать о пенсии по инвалидности?