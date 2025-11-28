Пенсія по інвалідності: який розмір виплат для ІІ групи у 2025 році

Українці з інвалідністю другої групи можуть розраховувати на виплати від держави. Проте для отримання відповідної пенсії вони мають виконати вимоги, які передбачені законодавством.

Які вимоги для отримання пенсії?

Пенсію по інвалідності ІІ групи призначають за наявності у людини страхового стажу, передбаченого 32 статтею закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Щоб отримати пенсію, людин з інвалідністю ІІ групи повинна мати від 1 до 14 років страхового стажу. Конкретний розмір стажу залежить від віку, у якому призначають виплати:

до 23 років – 1 рік страхового стажу;

24 – 26 років – 2 роки стажу;

27 – 28 років – 3 роки стажу;

29 – 31 рік – 4 роки стажу;

32 – 33 роки – 5 років стажу;

34 – 35 років – 6 років стажу;

36 – 37 років – 7 років стажу;

38 – 39 років – 8 років стажу;

40 – 42 роки – 9 років стажу;

43 – 45 років – 10 років стажу;

46 – 48 років – 11 років стажу;

49 – 51 рік – 12 років стажу;

52 – 55 років – 13 років стажу;

56 – 59 років – 14 років стажу;

60 і більше років – 15 років стажу.

При цьому розмір пенсії по інвалідності залежить від пенсії за віком, яку могла б отримувати людина. Він визначається у відсотках:

для людей з ІІ групою інвалідності – 90% від пенсії за віком.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,

– пояснили у ПФУ.

Варто знати! Пенсію по інвалідності призначають незалежно від того, коли настала інвалідність – під час роботи, до влаштування на роботу або ж після припинення роботи.

Яка пенсія по інвалідності внаслідок війни?

По-іншому призначають пенсію для ІІ групи, якщо інвалідність отримана внаслідок війни. Такі виплати регулюються законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пише ПФУ.

У цьому випадку розмір пенсії залежить від причини отримання інвалідності:

Якщо військовий отримав ІІ групу інвалідності внаслідок війни, то виплати складуть 80% від його грошового забезпечення;

Для військових з інвалідністю ІІ групи не внаслідок війни – 60% від грошового забезпечення.

Призначають пенсію у разі настання інвалідності:

під час проходження військової служби;

не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби;

пізніше тримісячного терміну після звільнення, якщо захворювання виникли на службі.

Важливо! Страховий стаж під час призначення пенсії у зв'язку з інвалідністю через війну не враховується.

Що ще потрібно знати про пенсію по інвалідності?