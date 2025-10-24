Справка о зарплате при начислении пенсии: кому она нужна в 2025 году
- С 1 июля 2000 года при исчислении пенсии учитывается заработок по данным реестра застрахованных лиц, но можно подать справку о заработке.
- Справка о зарплате нужна тем, кто имел высокую зарплату до 1 июля 2000 года или работал по совместительству.
Пенсия в Украине зависит не только от возраста и страхового стажа человека, но и от заработной платы, которую он получал в течение жизни. Поэтому иногда для исчисления выплат необходимо подавать справку о зарплате.
Кому нужна справка о зарплате?
При расчете пенсии учитывается заработок человека за все периоды страхового стажа, в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
С 1 июля 2000 года зарплата при исчислении пенсии берется по данным реестра застрахованных лиц. Однако при желании человек имеет право подать справку о заработке за любые 60 календарных месяцев подряд до этой даты.
Подавать такую справку полезно:
- тем, кто имел высокую зарплату в период до 1 июля 2000 года;
- лицам, которые имели работу по совместительству.
Если предоставить соответствующие справки о зарплате, будет учтен заработок и за период до 1 июля 2000 года.
Важно! Обязательно необходимо подавать справку о зарплате только в случае, если после 1 июля 2000 года человек приобрел менее 5 лет страхового стажа.
Кто может выдать справку о зарплате?
Справку о зарплате лицу может предоставить предприятие, учреждение или организация, где он работал на основании следующих документов:
- лицевых счетов;
- платежных ведомостей;
- других документов о начисленной заработной плате.
Также такую справку может выдать правопреемник предприятия или архивное учреждение.
Стоит знать! Если зарплата за период до июля 2000 года у человека была невысокой по сравнению с заработной платой после этой даты, то ее учтут, но она не повлияет на исчисление пенсии, пишет ПФУ.
Как рассчитывается пенсия в Украине?
Для расчета пенсии в Украине применяется специальная формула, которую определяет Пенсионный фонд. Она учитывает индивидуальные показатели каждого работника и его трудовой стаж.
Размер пенсии рассчитывается по соотношению заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы, и коэффициента страхового стажа. Чем выше была заработная плата и длительным стаж, тем больше будет и будущая пенсия.
Добавим, что средняя пенсия в Украине за годы независимости выросла с 539 рублей в 1992 году до 5 789 гривен в 2025-м – это около 137 долларов. В то же время эксперты отмечают, что реальная покупательная способность не увеличилась пропорционально, ведь рост цен существенно обесценил эти показатели.