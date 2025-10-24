Справка о зарплате при начислении пенсии: кому она нужна в 2025 году

Пенсия в Украине зависит не только от возраста и страхового стажа человека, но и от заработной платы, которую он получал в течение жизни. Поэтому иногда для исчисления выплат необходимо подавать справку о зарплате.

Кому нужна справка о зарплате?

При расчете пенсии учитывается заработок человека за все периоды страхового стажа, в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

С 1 июля 2000 года зарплата при исчислении пенсии берется по данным реестра застрахованных лиц. Однако при желании человек имеет право подать справку о заработке за любые 60 календарных месяцев подряд до этой даты.

Подавать такую справку полезно:

тем, кто имел высокую зарплату в период до 1 июля 2000 года;

лицам, которые имели работу по совместительству.

Если предоставить соответствующие справки о зарплате, будет учтен заработок и за период до 1 июля 2000 года.

Важно! Обязательно необходимо подавать справку о зарплате только в случае, если после 1 июля 2000 года человек приобрел менее 5 лет страхового стажа.

Кто может выдать справку о зарплате?

Справку о зарплате лицу может предоставить предприятие, учреждение или организация, где он работал на основании следующих документов:

лицевых счетов;

платежных ведомостей;

других документов о начисленной заработной плате.

Также такую справку может выдать правопреемник предприятия или архивное учреждение.

Стоит знать! Если зарплата за период до июля 2000 года у человека была невысокой по сравнению с заработной платой после этой даты, то ее учтут, но она не повлияет на исчисление пенсии, пишет ПФУ.

Как рассчитывается пенсия в Украине?