Довідка про зарплату при нарахуванні пенсії: кому вона потрібна у 2025 році

Пенсія в Україні залежить не лише від віку та страхового стажу людини, але й від заробітної плати, яку вона отримувала протягом життя. Тому іноді для обчислення виплат необхідно подавати довідку про зарплату.

Кому потрібна довідка про зарплату?

При розрахунку пенсії враховується заробіток людини за всі періоди страхового стажу, відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

З 1 липня 2000 року зарплата під час обчислення пенсії береться за даними реєстру застрахованих осіб. Однак за бажання людина має право подати довідку про заробіток за будь-які 60 календарних місяців підряд до цієї дати.

Подавати таку довідку корисно:

тим, хто мав високу зарплату у період до 1 липня 2000 року;

особам, які мали роботу за сумісництвом.

Якщо надати відповідні довідки про зарплату, буде врахований заробіток і за період до 1 липня 2000 року.

Важливо! Обов'язково необхідно подавати довідку про зарплату лише у випадку, якщо після 1 липня 2000 року людина набула менш як 5 років страхового стажу.

Хто може видати довідку про зарплату?

Довідку про зарплату особі може надати підприємство, установа або організація, де вона працювала на підставі таких документів:

особових рахунків;

платіжних відомостей;

інших документів про нараховану заробітну плату.

Також таку довідку може видати правонаступник підприємства або архівна установа.

Варто знати! Якщо зарплата за період до липня 2000 року у людини була невисокою порівняно із заробітною платою після цієї дати, то її врахують, але вона не вплине на обчислення пенсії, пише ПФУ.

Як розраховується пенсія в Україні?