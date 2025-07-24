Часть пенсии у украинцев могут забрать: каковы причины наказания
- Пенсионеров могут оштрафовать или уменьшить пенсию, если не сообщат ПФУ о важных изменениях в течение 10 дней, такие как смена места жительства или работы.
- В Украине пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, но должны иметь пенсионное удостоверение, иначе могут получить штраф.
Некоторых пенсионеров могут лишить части пенсии или наложить штраф. Чтобы этого не произошло, следует придерживаться определенных условий.
Как может штрафовать Пенсионный фонд?
ПФУ практикует штрафы и уменьшение размера пенсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.
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Это могут сделать, если пенсионер не сообщит о важных изменениях в течение 10 дней:
- смена места жительства;
- начало работы или увольнение;
- изменение ФИО;
- получение ID-карты вместо бумажного паспорта;
- оформление нового паспорта из-за утери старого;
- получение нового налогового номера.
Если пенсионер не сообщил об изменениях, и поэтому ему начислили лишние средства, ПФУ может удерживать до 20% с ежемесячной выплаты до тех пор, пока лишняя сумма не будет полностью возвращена.
Какие штрафы есть для пенсионера в общественном транспорте?
В Украине пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в транспорте. Согласно правительственным правилам, пенсионеры могут бесплатно ездить во всех видах городского общественного транспорта (кроме такси и междугородних автобусов).
Чтобы воспользоваться льготой, при себе нужно обязательно иметь пенсионное удостоверение, чтобы показать его водителю или кондуктору. Без этого документа за проезд придется платить, а в случае отсутствия и удостоверения, и билета возможен штраф. Сумма штрафа за безбилетный проезд – в 20 раз больше стоимости одного билета.