Часть пенсии у украинцев могут забрать: каковы причины наказания

Некоторых пенсионеров могут лишить части пенсии или наложить штраф. Чтобы этого не произошло, следует придерживаться определенных условий.

Как может штрафовать Пенсионный фонд?

ПФУ практикует штрафы и уменьшение размера пенсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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Это могут сделать, если пенсионер не сообщит о важных изменениях в течение 10 дней:

смена места жительства;

начало работы или увольнение;

изменение ФИО;

получение ID-карты вместо бумажного паспорта;

оформление нового паспорта из-за утери старого;

получение нового налогового номера.

Если пенсионер не сообщил об изменениях, и поэтому ему начислили лишние средства, ПФУ может удерживать до 20% с ежемесячной выплаты до тех пор, пока лишняя сумма не будет полностью возвращена.

Какие штрафы есть для пенсионера в общественном транспорте?

В Украине пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в транспорте. Согласно правительственным правилам, пенсионеры могут бесплатно ездить во всех видах городского общественного транспорта (кроме такси и междугородних автобусов).

Чтобы воспользоваться льготой, при себе нужно обязательно иметь пенсионное удостоверение, чтобы показать его водителю или кондуктору. Без этого документа за проезд придется платить, а в случае отсутствия и удостоверения, и билета возможен штраф. Сумма штрафа за безбилетный проезд – в 20 раз больше стоимости одного билета.