Пенсия будет увеличена после 65 лет: сколько доначислят украинцам

Государство обновило финансовые гарантии для пожилых граждан, уже вышедших на заслуженный отдых. Однако право на повышенные ежемесячные выплаты получат только те, кто соответствует нескольким строгим критериям.

Кому гарантированно увеличат ежемесячные выплаты

Сразу после достижения 65-летнего возраста украинцы могут рассчитывать на базовую сумму в размере 4213 гривен. Если ваша рассчитанная выплата оказалась меньше, Пенсионный фонд Украины самостоятельно покроет эту разницу, о чем говорится в официальном сообщении ведомства.

Чтобы деньги гарантированно поступили на банковскую карту, одного только возраста недостаточно. Главный критерий – человек должен окончательно прекратить трудовую деятельность и не вести бизнес, за который уплачивается единый социальный взнос (ЕСВ).

Кроме того, закон требует наличия полного страхового стажа. Для мужчин этот показатель составляет не менее 35 лет официальной работы, а для женщин – от 30 лет. Также выплата должна быть назначена исключительно в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Что известно о других возрастных бонусах и предыстории

Помимо базовой гарантии, в Украине действует система дополнительных возрастных надбавок, которые начисляются автоматически. Как напоминает Пенсионный фонд, граждане в возрасте от 70 до 74 лет получают по 300 гривен ежемесячно, от 75 до 79 лет – 456 гривен, а после 80 лет эта сумма увеличивается до 570 гривен.

Однако здесь есть важный нюанс, который часто становится неприятным сюрпризом. Полную сумму такого бонуса выплачивают только при условии, что общий размер вашей пенсии не превышает жесткий предел в 10 340 гривен. Если же ваши доходы приближаются к этому максимуму, доплату пропорционально сократят.

В то же время каждый дополнительный отработанный год сверх нормы стажа оценивается в 1% от базовой пенсии, что позволяет украинцам дополнительно защитить свой кошелек.