Пенсии будут начисляться в разные дни: кому задержат выплаты в ноябре

Ежемесячное ожидание социальных выплат часто превращается в лотерею для многих украинцев. Однако процесс начисления средств имеет четкий алгоритм, который позволяет заранее спланировать свой бюджет.

Когда ожидать зачисления пенсии на карту

По официальным данным Пенсионного фонда Украины, выплаты большинству пенсионеров производятся ежемесячно в четко определенный период – с 4-го по 25-е число. Однако единого дня для всех не существует, ведь дата зачисления определяется индивидуально и сильно зависит от выбранного способа доставки денег.

Если вы получаетевыплаты на банковскую карту, деньги обычно "поступают" на счет в первой половине месяца, часто уже до 10-го числа. Зато клиентам "Укрпочты" приходится ориентироваться на график работы конкретного почтового отделения и маршруты почтальонов, поэтому наличные могут поступать ближе к концу указанного периода.

Важно! Для маломобильных граждан, в частности людей с инвалидностью I группы, предусмотрена удобная опция – доставка денег непосредственно на дом по предварительному заявлению.

Кому государство перечисляет деньги в первую очередь

Отдельные категории украинцев имеют законный приоритет и не вынуждены ждать конца месяца. Им пенсии начисляют в первую очередь – строго до 10-го числа каждого месяца.

К этой привилегированной группе относятся участники боевых действий, люди, получившие инвалидность в результате войны, а также члены семей погибших защитников Украины. Кроме того, быстрее получают деньги лица с особыми заслугами перед государством. Все остальные пенсионеры получают свои деньги исключительно по индивидуальному графику.

Как самостоятельно узнать точную дату своей выплаты

Чтобы не проверять баланс карты каждый день, вы можете легко уточнить свой личный день начисления. Самый быстрый способ – зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ и проверить раздел "Моя пенсия".

Если интернет-сервисы для вас неудобны, просто позвоните на бесплатную горячую линию Пенсионного фонда по номеру 0 800 503 753 или обратитесь в ближайший сервисный центр. Знание точной даты поможет вам лучше планировать расходы на коммунальные услуги, лекарства и продукты.

Почему часть выплат могут внезапно отменить или сократить

Стоит помнить, что государство не только выплачивает деньги, но и жестко контролирует их распределение. Как уже сообщалось, Пенсионный фонд проводит масштабную проверку получателей через систему "Трембита", и малейшая ошибка может стоить пенсионеру части дохода.

Например, если вы устроились на работу, но скрыли этот факт от ПФУ в течение 10 дней, возникнет переплата. В таком случае государство начнет законно удерживать до 20% из вашей ежемесячной пенсии, чтобы вернуть долг, о чем мы как уже писали ранее.

Также под угрозой отмены находятся возрастные надбавки, "детские" выплаты и надбавки за горную местность, если пенсионер теряет на них право или вовремя не проходит медицинский осмотр.