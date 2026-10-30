ПФУ предупреждает пенсионеров: почему опасно хранить деньги на карте

Чем грозит накопление средств на карте

Если пенсионер длительное время не пользуется своей банковской картой, начисление выплат может быть временно приостановлено. В Пенсионном фонде Украины отмечают, что для непрерывного получения денег необходимо совершать хотя бы одну операцию в месяц.

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Это может быть снятие наличных, оплата коммунальных услуг или обычный расчет в супермаркете. Ведь банковская система расценивает длительное "затишье" на счете как сигнал для дополнительных проверок.

Кроме того, накопленные суммы часто становятся мишенью для мошенников, которые целенаправленно охотятся за сбережениями пожилых людей.

В чем преимущества и недостатки хранения наличных

Бумажные деньги дают полную независимость от отключений света или сбоев в работе банков, что крайне важно в условиях нестабильности. Однако такие сбережения абсолютно не защищены от краж и обесцениваются из-за инфляции, не принося никакого дополнительного дохода.

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Финансовые эксперты советуют применять метод диверсификации. Разумнее всего – оставлять часть средств на карте для удобных повседневных расчетов, а другую часть снимать в качестве наличного резерва на случай непредвиденных бытовых ситуаций.

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По каким еще причинам банк может заморозить счет

Блокировка карт чаще всего происходит не из-за самого факта получения пенсии, а из-за строгих требований финансового мониторинга. Если клиент внезапно начинает получать нетипичные переводы или забывает вовремя обновить свои персональные данные, банк имеет полное право ограничить доступ к деньгам до выяснения обстоятельств.

Еще одна распространенная причина – арест счета исполнительной службой. Если у пенсионера есть подтвержденные судом долги, например, за коммунальные услуги или непогашенные кредиты, средства блокируются автоматически до полного исполнения решения суда.