ПФУ попереджає пенсіонерів: чому небезпечно накопичувати гроші на картці

Чим загрожує накопичення коштів на картці

Якщо пенсіонер тривалий час не користується своєю банківською карткою, нарахування виплат можуть тимчасово призупинити. У Пенсійному фонді України наголошують, що для безперервного отримання грошей необхідно здійснювати хоча б одну операцію на місяць.

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Це може бути зняття готівки, оплата комуналки або звичайний розрахунок у супермаркеті. Адже банківська система розцінює тривалу "тишу" на рахунку як сигнал для додаткових перевірок.

Крім того, накопичені суми часто стають мішенню для шахраїв, які цілеспрямовано полюють на заощадження літніх людей.

У чому переваги та недоліки зберігання готівки

Паперові гроші дають повну незалежність від відключень світла чи збоїв у роботі банків, що вкрай важливо в умовах нестабільності. Проте такі заощадження абсолютно не захищені від крадіжок і знецінюються через інфляцію, не приносячи жодного додаткового доходу.

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Фінансові експерти радять застосовувати метод диверсифікації. Найрозумніше – залишати частину коштів на картці для зручних щоденних оплат, а іншу частину знімати як готівковий резерв на випадок непередбачуваних побутових ситуацій.

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Через які ще причини банк може заморозити рахунок

Блокування карток найчастіше стається не через сам факт отримання пенсії, а через суворі вимоги фінансового моніторингу. Якщо клієнт раптово починає отримувати нетипові перекази або забуває вчасно оновити свої персональні дані, банк має повне право обмежити доступ до грошей до з'ясування обставин.

Ще одна поширена причина – арешт рахунку виконавчою службою. Якщо пенсіонер має підтверджені судом борги, наприклад, за комунальні послуги чи непогашені кредити, кошти блокуються автоматично до повного виконання рішення суду.