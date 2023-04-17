В каких областях пенсионеры получают самые высокие выплаты: данные ПФУ

В Украине пенсионные выплаты получают 10,7 миллиона украинцев. Самые высокие пенсии у жителей Киева, а вот самая низкая в Тернопольской области.

Пенсии в Украине

Средняя пенсия в Украине после мартовской индексации составляет 5 238 гривен.

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Самая высокая пенсия, по данным ПФУ, у жителей Киева – 7 129 гривен.

Самая маленькая – в Тернопольской области – 3 998 гривен.

Какие пенсии в разных областях Украины

Пенсию ниже 2 тысяч гривен в Украине получают 0,6% пенсионеров, то есть чуть более 69 тысяч человек.

После столицы следует Донецкая (6 560 гривен), Луганская (6 049 гривен), Днепропетровская области (5 804 гривен).

А вот меньше выплат получают пенсионеры не только в Тернопольской (3 998 гривен), но и в Закарпатской (4 164 гривен) и Черновицкой (4 182 гривен) областях.

Пенсия в Украине / Инфографика ПФУ

В Июне работающие пенсионеры получат доплату к пенсии – 12 00 гривен. Речь идет о тех, кто имеет не менее 35 лет стажа и имел выплату в размере не менее 7 000 гривен.