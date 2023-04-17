Пенсії в Україні
Середня пенсія в Україні після березневої індексації складає 5 238 гривень.
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- Найвища пенсія, за даними ПФУ, у жителів Києва – 7 129 гривень.
- Найменша – у Тернопільській області – 3 998 гривень.
Які пенсії у різних областях України
Після столиці йде Донецька (6 560 гривень), Луганська (6 049 гривень), Дніпропетровська області (5 804 гривень).
А ось найменше виплат отримують пенсіонери не лише у Тернопільській (3 998 гривень), але й у Закарпатській (4 164 гривень) та Чернівецькій (4 182 гривень) областях.
Пенсія в Україні / Інфографіка ПФУ