Пенсії в Україні

Середня пенсія в Україні після березневої індексації складає 5 238 гривень.

Читайте також Зеленський підписав закон щодо захисту пенсійних прав в умовах воєнного стану

Найвища пенсія, за даними ПФУ, у жителів Києва – 7 129 гривень.

Найменша – у Тернопільській області – 3 998 гривень.

Цікаво! Пенсію нижче 2 тисяч гривень в Україні отримують 0,6% пенсіонерів, тобто трохи більше ніж 69 тисячі осіб.

Які пенсії у різних областях України

Після столиці йде Донецька (6 560 гривень), Луганська (6 049 гривень), Дніпропетровська області (5 804 гривень).

А ось найменше виплат отримують пенсіонери не лише у Тернопільській (3 998 гривень), але й у Закарпатській (4 164 гривень) та Чернівецькій (4 182 гривень) областях.

Пенсія в Україні / Інфографіка ПФУ

Нагадаємо! У Червні працюючі пенсіонери отримають доплату до пенсії – 1 200 гривень. Йдеться про тих, хто має не менше 35 років стажу та мали виплату у розмірі щонайменше 7 000 гривень.