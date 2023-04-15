Мовиться про Закон №2981-І. За допомогою нього регулюють призначення пенсії особам, які проживають на окупованих територіях або там, де йдуть бої.

До речі Деякі українці можуть змінити вид пенсії: кому це вигідно

Що передбачає закон

Українці на окупованих територіях або в зоні бойових дій не можуть нормально звернутися до органів Пенсійного фонду. Тому ухвалений закон передбачає, що під час воєнного стану пенсія призначається незалежно від дати звернення. ️Це правило діятиме і за 3 місяці після припинення чи скасування воєнного стану.

Пенсія призначатиметься:

за віком – з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;

у зв’язку з інвалідністю – з дня встановлення інвалідності;

у зв’язку з втратою годувальника – з дня, що настає за днем смерті годувальника;

за вислугу років – з наступного дня після звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року. ️

Закон також поширюється на українців, які проживали на окупованих територіях.

Деяким українцям скасують пенсії

До речі, через війну чимало українських пенсіонерів виїхало за кордон. Якщо громадяни виїхали не на тимчасове, а на постійне місце проживання, тоді Пенсійний фонд України може припинити виплачувати пенсію.

Однак пенсіонери мають право подати заяву до ПФУ. Щоправда, потрібні документи про виїзд на постійне місце проживання. Таким чином, вони можуть отримати пенсію за 6 місяців.