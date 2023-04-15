Речь идет о Законе № 2981-И. С помощью него регулируют назначение пенсии лицам, проживающим на оккупированных территориях или где идут бои.

Кстати Некоторые украинцы могут изменить вид пенсии: кому это выгодно

Что предусматривает закон

Украинцы на оккупированных территориях или в зоне боевых действий не могут нормально обратиться в органы Пенсионного фонда. Поэтому принятый закон предусматривает, что во время военного положения пенсия назначается независимо от даты обращения. Это правило будет действовать и через 3 месяца после прекращения или отмены военного положения.

Пенсия будет назначаться:

по возрасту – со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;

в связи с инвалидностью – со дня установления инвалидности;

в связи с потерей кормильца – со дня, следующего за днем смерти кормильца;

за выслугу лет – со следующего дня после увольнения с работы, дающей право на такую пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года. ️

Закон также распространяется на украинцев, проживавших на оккупированных территориях.

Некоторым украинцам отменят пенсии

Кстати, в результате многие украинские пенсионеры уехали за границу. Если граждане уехали не на временное, а на постоянное место жительства, тогда Пенсионный фонд Украины может прекратить выплачивать пенсию.

Однако пенсионеры имеют право подать заявление в ПФУ. Правда, нужны документы о выезде на постоянное место жительства. Таким образом они могут получить пенсию за 6 месяцев.